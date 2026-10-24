La Promessa anticipazioni 25 ottobre: Curro e Angela tornano, Margarita umilia Leocadia

Nella puntata del 25 ottobre, Curro e Angela tornano a Palazzo Luján per difendere il loro amore, mentre Margarita respinge Leocadia. Alonso cerca di fermare Manuel e per Enora e Toño arriva un'importante opportunità.

La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, torna domani 25 ottobre alle 19:45 con nuovi colpi di scena: i rapporti tra nobili e servitù si intrecciano tra scontri di potere, scelte sentimentali e nuove opportunità professionali. Al centro della puntata ci sono il ritorno di Curro e Angela, decisi a rivendicare il loro amore, e il duro confronto tra Margarita e Leocadia, mentre Alonso prova a frenare Manuel.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio del 25 ottobre, Curro e Angela abbandonano il rifugio nel bosco e tornano a Palazzo Luján, pronti a vivere apertamente la loro relazione. Nel frattempo, Margarita respinge il tentativo di tregua di Leocadia, Alonso supplica Manuel di non lasciarsi travolgere dalla guerra di potere e Padre Samuel cerca di convincere Maria Fernández a dare una possibilità a Carlo. Intanto, Enora e Toño ricevono una proposta per il loro motore, mentre Adriano prende le distanze da Martina.

Curro e Angela tornano a Palazzo Luján per difendere il loro amore

Dopo la fuga e le sofferenze vissute lontano dalla tenuta, e l'abbraccio tra Curro e Manuel, Angela e il giovane decidono di tornare a La Promessa a testa alta. I due innamorati vogliono rivendicare pubblicamente il loro amore e il diritto alla felicità. La scelta preoccupa Pía, ancora scossa dallo sparo dell'ex baronetto, mentre Candela continua a pensare che sarebbe stato meglio per loro allontanarsi definitivamente.

Donna Margarita Ruiz è interpretato da Cristina Fernández Pintado

Margarita rifiuta la tregua con Leocadia

Al piano nobile, Leocadia prova a raggiungere un accordo con Margarita per mettere fine alle tensioni. La madre di Martina, però, respinge la proposta e la umilia apertamente, accusandola di imitare goffamente Cruz. Un nuovo scontro che mette in evidenza quanto siano fragili gli equilibri tra i nobili della tenuta.

Alonso chiede a Manuel di fermare la guerra contro Leocadia

Preoccupato per la piega che stanno prendendo gli eventi, Don Alonso cerca di convincere Manuel a non lasciarsi trascinare dalla sua battaglia contro Leocadia. Il marchese teme che il conflitto possa aggravare ulteriormente le tensioni familiari e compromettere la stabilità di Palazzo Luján.

Maria e Padre Samuel

Una notizia inattesa porta nuove prospettive per Manuel, Enora e Toño. I tre ricevono una lettera da un'importante azienda automobilistica, interessata ad acquistare la licenza del loro motore. La proposta potrebbe rappresentare una svolta per il loro progetto e aprire nuove possibilità professionali.

Padre Samuel, Maria e Adriano

Nelle stanze della servitù, Padre Samuel affronta Maria Fernández e la incoraggia a dare una possibilità a Carlo come padre del bambino che porta in grembo dicendogli tutta la verità. La giovane, intanto, racconta al nuovo valletto che è stato proprio il sacerdote a intercedere presso Don Cristóbal per permettergli di ottenere il lavoro.

Martina si offre di dare il cambio ad Adriano nella gestione dei bambini, ma il conte preferisce declinare l'offerta e restare da solo. La sua decisione riflette la distanza che si è creata tra i due e le difficoltà sentimentali che Adriano continua ad affrontare dopo l'addio di Catalina e il bacio con la stessa Martina.