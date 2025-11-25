La Promessa anticipazioni 26 novembre: Manuel riceve una proposta di lavoro. Lui e Jana lasceranno la tenuta?

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: i ricordi del passato hanno messo Jana di cattivo umore.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jacobo riesce a convincere Martina a vendere la sua parte di proprietà, e la giovane corre subito a informare Catalina, che pur essendo profondamente contrariata comprende di non avere la forza di opporsi e sceglie di lasciar perdere, rassegnandosi. Martina comunica poi ai suoi zii la decisione, sperando che i marchesi apprezzino la sua scelta.

Tuttavia, Cruz e Don Alonso reagiscono con inaspettata rabbia: sono delusi perché, secondo loro, Martina ha deciso troppo tardi, e l'acquirente nel frattempo ha perso interesse, rendendo inutile il gesto della ragazza. Nel frattempo, Jana confida a Ramona di aver raccontato a Leocadia la verità sul rapimento di Curro, compiuto dagli incappucciati che consegnarono il bambino a Eugenia, la sorella di Cruz.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: la crisi finanziaria dei marchesi costringe Don Alonso a fare scelte dolorose

Jana ha seguito il consiglio di Ramona e ha deciso di confidarsi con Leocadia, raccontandole il giorno in cui suo fratello fu rapito. Tornare a quel momento, in cui la sua vita cambiò radicalmente, non è stato facile per l'ex cameriera. In quella giornata Jana perse sia suo fratello - che ora ha ritrovato - sia sua madre, il cui destino rimane un mistero ancora irrisolto. L'umore della giovane è pessimo, e la vicinanza di Cruz, che non perde occasione di manifestarle il suo disprezzo, non fa che peggiorare la situazione.

Un barlume di speranza arriva da una notizia che riguarda Manuel: suo marito ha ricevuto un'importante proposta di lavoro. Se il marchesino accetterà, dovrà allontanarsi dalla tenuta. Jana perderebbe i suoi amici e gli ex colleghi, ma guadagnerebbe distanza dall'odio tossico di Cruz. Nel frattempo, la crisi finanziaria della tenuta si fa sempre più evidente: tra i camerieri serpeggia la paura di perdere il lavoro, i soldi scarseggiano, e Don Alonso e Don Romulo dovranno prendere decisioni dolorose.