La Promessa anticipazioni 26 luglio: Jana si chiude in camera e ignora Manuel

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: il furto di un oggetto sacro getta la tenuta nel caos. Nessuno sospetta del nuovo parroco.

Riassunto dell'episodio precedente:

Padre Samuel si è trasferito a vivere alla tenuta de La Promessa e, almeno in apparenza, la sua presenza non crea disturbo. Tuttavia, il suo comportamento ambiguo inizia a destare sospetti, soprattutto in Maria, che lo sorprende mentre ruba un prezioso crocifisso dalla sala principale della villa. Anche se molto turbata, la cameriera decide di tacere.

Nei giorni precedenti, il nuovo parroco di Luján aveva già insospettito Cruz, avvicinandola con una richiesta insolita: pretendeva una somma ingente di denaro. Intanto, Jana si trasferisce ufficialmente tra i nobili, accolta con calore dalla famiglia. Nonostante l'apparente serenità, la ragazza è sopraffatta dall'ansia e dalla paura, tanto da non presentarsi al primo pranzo ufficiale. La sua assenza spiazza Don Alonso e Cruz, mentre Manuel fatica a giustificarla.

Padre Samuel è interpretato da Daniel Schröder

Anticipazioni de La Promessa: Manuel non comprende l'atteggiamento di Jana

Un furto ha sconvolto la tenuta: da una delle sale è scomparso un prezioso crocifisso. A rubarlo è stato Padre Samuel, il nuovo parroco di Luján, che si è momentaneamente stabilito alla Promessa in attesa che i lavori nei locali destinati ad accoglierlo siano completati. A vedere il furto è stata Maria, che però ha scelto di non dire nulla.

Nel frattempo, la servitù è molto in ansia per la sparizione del crocifisso e tutti si mobilitano per ritrovarlo. Catalina ha lanciato un ultimatum a Pelayo: o decide di sposarla, pur sapendo che il bambino che aspetta è figlio di Adriano, oppure dovranno lasciarsi. Nonostante qualche perplessità, il giovane accetta di sposarla al più presto, deciso anche a riconoscere il bambino.

Curro continua a subire le pressioni di José Juan, fratello di Paco, che vuole costringerlo a sposare Julia, ex fidanzata del soldato morto, come atto riparatore per la morte di Paco, della quale lo ritiene responsabile. Curro si confida con Martina, che lo prega di non accettare un matrimonio che non desidera.

José Juan (Jorge Pobes)

Nel frattempo, Jana, dopo aver lasciato gli alloggi della servitù, si è trasferita al piano dei nobili, ma continua a rimanere chiusa nella sua stanza. Dopo aver saltato il pranzo, ha intenzione di disertare anche la cena con i signori, aumentando l'imbarazzo di Manuel, sempre più sconcertato dal comportamento della sua fidanzata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pelayo e Catalina litigano per il loro futuro matrimonio.