La Promessa anticipazioni 23 luglio: Curro sfida Leocadia per riabbracciare Angela

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa in onda il 23 luglio alle 19:40 su Rete 4, Curro non si arrende davanti ai divieti di Leocadia e decide di rischiare tutto pur di rivedere Angela. Ma il loro incontro segreto potrebbe avere conseguenze drammatiche.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Vera riabbraccia il fratello Federico. Per proteggerla dalle ritorsioni del padre, Teresa e Lope la soffocano di attenzioni; Vera, stanca di questa ingerenza opprimente, affronta Lope mettendo in crisi la loro storia. Nel frattempo, Pia deve riprendere con sé il figlio Diego, non potendo più lasciarlo alla famiglia affidataria. Il suo piano incontra però il netto rifiuto del maggiordomo Cristóbal, che vieta l'ingresso del piccolo a Palazzo. Pia, tuttavia, non intende arrendersi.

La salute di Petra precipita: la ferita procuratasi nei giardini si infetta e si aggrava. Padre Samuel, preoccupato per eventuali complicazioni, insiste perché la governante si faccia visitare immediatamente da un medico. Infine, Curro cade nello sconforto: Leocadia gli impedisce di vedere Angela, tenendo il ragazzo lontano dalla sua amata.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

Anticipazioni de La Promessa: Curro sfida Leocadia per riabbracciare Angela

I divieti e il rigido controllo imposto da Leocadia non fermano la determinazione di Curro, pronto a tutto pur di riabbracciare la donna che ama. Sfruttando un momento di distrazione e la complicità della servitù, Curro riesce finalmente a entrare nella stanza di Angela.

L'incontro tra i due innamorati, dopo i terribili giorni del rapimento, è carico di emozione, ma il pericolo è dietro l'angolo. Quando il ragazzo esce dalla camera di Angela, rischia seriamente di essere visto da Don Lorenzo, che sta perlustrando i corridoi.

A evitare un'incredibile tragedia è il tempestivo sangue freddo della governante. Pia interviene prontamente e riesce a convincere Lorenzo di essere lei la persona che aveva visto uscire dalla stanza. Pia corre un rischio enorme per proteggere Curro e Angela dal Capitano, mettendosi ancora una volta in prima linea contro le spietate trame di De la Mata.

Vera e Lope

Il rapporto tra Vera e Lope è sempre più in crisi

Stanca di sentirsi soffocata, la ragazza decide di chiarire la sua posizione una volta per tutte. Vera affronta Teresa in una dura discussione, mettendo in chiaro di non volere che né lei né Lope si intromettano nei rapporti con la famiglia De Carril. Vera insiste nel voler affrontare da sola le spinose questioni con il padre, rifiutando l'iperprotezione degli amici che rischia ormai di mandare all'aria la sua relazione con lo chef.

Adriano e Don Alonso temono una guerra legale contro Catalina

Adriano e Don Alonso sono estremamente preoccupati per le pesantissime accuse lanciate contro Catalina, finita su tutti i giornali locali come la presunta mente dietro le sommosse dei braccianti. Dietro questo attacco mediatico senza precedenti c'è la regia spietata del Barone De Valladares.

Il nobiluomo ha deciso di sfruttare la stampa scandalistica per distruggere politicamente la famiglia Luján, vendicarsi della fallita trattativa e spingere le autorità locali ad avviare un'indagine formale contro la primogenita. Per Alonso e Adriano, il rischio che la tenuta venga travolta da una guerra legale e sociale è ormai concreto.