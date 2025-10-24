La Promessa anticipazioni 25 ottobre: Maria tenta di fermare Samuel prima della sua partenza

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La giovane cameriera è disperata: Samuel vuole lasciare la tenuta e abbandonare i voti religiosi.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia, decisa a vendicarsi, muove i fili contro i Luján. Nel frattempo Cruz cerca di scoprire chi li ha traditi.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Da quando Leocadia è riapparsa improvvisamente nella sua vita, Cruz vive nel terrore che la donna possa vendicarsi per ciò che accadde anni prima. La marchesa, infatti, aveva incaricato Romolo di uccidere Leocadia, ma il maggiordomo, dopo aver scoperto che la donna era incinta, non aveva avuto il coraggio di portare a termine l'ordine. Ora Cruz cerca in ogni modo di riconciliarsi con lei.

Nel frattempo, durante l'assenza di Jana, Teresa, Vera, Marcelo e Lope scoprono una stanza segreta nascosta negli appartamenti di Cruz, dove anche Pia trova misteriose lettere appartenenti a Dolores, la madre di Jana. Intanto Alonso pensa di vendere parte dei terreni per risanare le finanze della tenuta, mentre Catalina sogna un rilancio agricolo. Maria, invece, è turbata all'idea che Padre Samuel possa lasciare Luján, temendo di perdere l'uomo che ama.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: Cruz indaga sul traditore che ha rovinato i Luján

Dopo un bacio travolgente con Padre Samuel, Maria è convinta di provare un sentimento autentico, mentre il sacerdote è dilaniato tra i voti religiosi e il desiderio di libertà. Samuel, che aveva scelto la via del sacerdozio solo per sfuggire alla miseria, ha deciso di lasciare La Promessa e trasferirsi lontano. La giovane Fernandez, disperata, cercherà in ogni modo di fermarlo, convinta che il loro legame non possa finire così.

Intanto, la famiglia Luján vive una situazione sempre più disperata. La diffusione delle foto del matrimonio tra Manuel e Jana e le voci sulla sua relazione con la cameriera hanno compromesso ogni alleanza: le casse di famiglia si svuotano rapidamente e nessun nobile o imprenditore vuole più avere rapporti economici con loro.

Cruz, determinata a difendere l'onore dei Luján, si mette sulle tracce del traditore che ha rivelato la notizia, convinta che qualcuno all'interno della tenuta li abbia venduti. Ma Cruz non sa che Leocadia ha già iniziato a muovere i fili nell'ombra. La nobildonna non ha alcuna intenzione di dimenticare i torti subiti e Jana e Curro finiranno loro malgrado al centro delle sue macchinazioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina presenta Jacobo come suo promesso sposo, lasciando tutta la famiglia basita, specialmente Curro.