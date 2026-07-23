Il Commissario Rex: trama e quanti sono gli episodi della nuova serie ambientata a Vienna

Torna in prima visione su Rai 2 il celebre cane poliziotto più amato della televisione. L'appuntamento con Rex è fissato per stasera, giovedì 23 luglio alle 21:20, con una serie completamente rinnovata che riporta il pastore tedesco nelle 99strade di Vienna99, tra indagini, azione e misteri tutti da risolvere.

Quello che vedremo stasera è un vero e proprio reboot di Kommissar Rex, la serie nata nel 1994 e diventata, nel corso degli anni, uno dei più grandi cult televisivi degli anni '90. La produzione austriaca ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, affermandosi in oltre 120 Paesi.

Nel corso degli anni, il celebre franchise ha dato vita a numerose versioni e produzioni. Tra queste, la serie italiana, ambientata a Roma e sviluppata nell'arco di sette stagioni, la canadese Hudson & Rex, tuttora in onda, oltre ad alcune produzioni polacche e slovacche.

Il Commissario Rex: trama e quanti sono gli episodi della nuova serie

La prima stagione del nuovo Rex è composta da sei episodi della durata di 90 minuti, ognuno dei quali sarà dedicato a un'indagine diversa. Al centro delle vicende ci saranno ancora una volta il rapporto speciale tra il detective e il suo inseparabile compagno a quattro zampe e una serie di casi ricchi di mistero, azione e suspense.

Nel primo episodio, intitolato Gioco di ombre, Max Steiner si trova coinvolto in una vicenda tanto pericolosa quanto inquietante. Tutto comincia quando il detective interviene per salvare una persona seduta sopra una bomba. Poco dopo, però, l'uomo muore e si scopre che dietro la sua identità si nasconde una realtà fatta di bugie e inganni.

La vittima, infatti, aveva costruito la propria vita sulla menzogna, fingendosi un agente segreto per avvicinare donne sole e convincerle ad affidargli i propri risparmi, promettendo loro una nuova vita. L'indagine si addentra così in una rete di identità false, passioni tradite e desideri di vendetta, dove ogni certezza sembra destinata a crollare.

Per Max Steiner sarà necessario ricostruire tutti i tasselli di un puzzle particolarmente intricato. A guidare le indagini, ancora una volta, ci saranno il suo intuito e soprattutto l'infallibile fiuto di Rex, sempre al fianco del detective e pronto a condurlo verso la verità.

Nel cast troviamo Maximilian Brückner nel ruolo del commissario Max Steiner, affiancato da Ferdinand Seebacher, che interpreta l'ispettore Felix Burger, e da Doris Golpashin, nei panni del maggiore Evelyn Leitner. Alfred Dorfer veste invece i panni del medico legale, il dottor Tom Wippler. Completano il cast principale Sophie Borchardt e Marie Burchard.