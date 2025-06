La Promessa anticipazioni 25 giugno: Jana rifiuta la festa, Pelayo confessa a Ricardo la verità sul bambino

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Jana si rifiuta di partecipare alla festa in suo onore e confida a Maria tutto il suo malessere

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la marchesa Margarita reagisce con fermezza alle nuove minacce del conte Ayala ai danni di sua figlia

Riassunto dell'episodio precedente

Jana si trova al centro di un acceso confronto: Petra continua ad attaccarla, accusandola di essere un'arrivista e insinuando che abbia sempre avuto una relazione con Manuel. Nonostante le provocazioni, Jana cerca di restare calma. Intanto, il marchesino è in rotta con i genitori: vuole che Jana lasci i locali della servitù per trasferirsi al piano nobile, desideroso di renderla parte della famiglia.

Ma questa scelta scatena la rabbia di Don Alonso, che arriva a minacciare il ripudio del figlio. Manuel, però, non si lascia intimidire ed è pronto a rinunciare al titolo pur di stare con lei. Nel frattempo, Martina affronta Curro con durezza dopo aver scoperto che lui e Jana sono fratelli. Ferita dal suo silenzio, gli chiede una conferma definitiva.

Curro e Martina

Anticipazioni de La Promessa: la gravidanza di Catalina accende le tensioni alla tenuta

Jana rifiuta di partecipare alla festa organizzata in suo onore e confida a Maria di sentirsi profondamente giù di morale. I continui scontri con i marchesi e le accuse di Petra, che la definisce un'arrivista, l'hanno profondamente ferita. Nel frattempo, Martina è turbata dopo il confronto con Curro e confessa a sua madre che il conte Ayala è tornato a minacciarla. Margarita, decisa a proteggere la ragazza, le promette che non permetterà mai più a nessuno di farle del male.

Intanto, Pelayo e Catalina annunciano con gioia alla servitù la gravidanza, brindando all'arrivo del bambino, senza rivelare che il figlio che aspetta la marchesina è di Adriano. Ma Cruz e Don Alonso non accettano la notizia e attaccano la coppia; solo Margarita si schiera dalla parte della nipote e la difende.

Tuttavia, Pelayo confida a Don Ricardo di non essere felice: il bambino non è suo. Per evitare lo scandalo, ha mentito, dichiarandosi padre del piccolo e promettendo di sposare Catalina. Lo ha fatto solo per proteggerla, ma dentro di sé è tormentato. Il ragazzo confessa al maggiordomo che il rapporto con la sua fidanzata non è più quello di un tempo.