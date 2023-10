La Promessa anticipazioni 24 ottobre: la scoperta su Curro che sconvolge Jana

Grazie alle nostre anticipazioni, scopri in anteprima l'entusiasmante episodio de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 24 ottobre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 23 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 23 ottobre

Gregorio rivela a Romulo che il motivo per cui lo disprezza è che lo ritiene responsabile della morte di suo fratello Mateo. Cruz, dietro imposizione di Alonso, ringrazia i cuochi di essere intervenuti nella situazione critica con padre Camilo, ma decide di vendicarsi del marito per l'umiliazione subita. Catalina e Martina iniziano a sospettare che Jimena stia manipolando i ricordi di Manuel.

Anticipazioni del 24 ottobre: Jana e Mauro riparano l'aereo

Jana, con l'aiuto di Mauro, completa le riparazioni dell'aeroplano di Manuel. Successivamente, chiede il permesso a Gregorio di assentarsi per alcune ore.

Nel prossimo episodio: La rivelazione di Jana a Maria

Al suo ritorno, Jana rivela a Maria un segreto sconvolgente: mentre era sulla tomba di suo padre, ha scoperto che lei e Curro sono figli della stessa madre, ma non dello stesso padre.

Nella puntata di domani: Gregorio e il segreto di Pia, una promessa mantenuta

Gregorio fa una scoperta sconcertante: Pia è incinta. Tuttavia, invece di divulgarlo, Gregorio promette di mantenere il segreto.

I nuovi sviluppi della soap spagnola: Lope svela una notizia preoccupante a Maria

Nel frattempo, Lope comunica a Maria che Salvador è stato catturato dal nemico. La sua reazione inaspettata rivela una profonda preoccupazione, alimentata dal sospetto che ciò potrebbe essere una bugia.