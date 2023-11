La Promessa anticipazioni 24 novembre: Manuel ritrova l'amore per il volo, Teresa svela un segreto a Candela

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 24 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì

La promessa: riassunto della puntata del 23 novembre

Lorenzo e Catalina discutono, perché lui non la ritiene in grado di gestire le risorse de La Promessa e le suggerisce di farsi da parte. Candela torna dopo essere stata via per due giorni e dice a Simona di non voler avere più niente a che fare con lei

Dopo confessa a don Gregorio di non essere stata male e che i suoi compagni l'hanno coperta, raccontando una bugia di sua spontanea volontà.

Anticipazioni del 24 novembre: Manuel cerca i suoi libri

Manuel, il cui interesse per il volo sta finalmente ritornando dopo l'amnesia, chiede a Romulo dove siano finiti i suoi libri sull'aviazione, ricevendo una risposta sorprendente: il maggiordomo non avrebbe mai osato gettarli via, poiché il volo rappresentava la sua più grande passione.

Nel nuovo episodio: Teresa svela un desiderio nascosto a Candela

Candela, nel frattempo, sorprende Teresa mentre scrive una lettera. In un momento di confidenza, la cameriera le confessa il suo desiderio di essere riassunta dai suoi vecchi padroni.