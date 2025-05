La Promessa, anticipazioni 24 maggio: Maria svela il segreto di Manuel e Jana, Cruz è una furia

La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 23 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo per difendere Manuel rivela che Pia è viva., Cruz scopre le nozze imminenti tra Jana e Manuel. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz vorrebbe trovare l'assassino di Don Gregorio e assicurarlo alla giustizia, ma Don Lorenzo invita la marchesa alla prudenza. Catalina e Pelayo, dopo aver convocato la stampa e non essere riusciti a disdire l'incontro, si trovano impreparati alle domande dei giornalisti, creando imbarazzo alla famiglia e suscitando l'ira di Cruz.

Curro, dopo aver rivelato a Matilde la verità sulla morte di Paco, di cui si sente responsabile, continua a essere tormentato dai sensi di colpa nonostante la confessione. Nel frattempo, Petra si allea con Santos, figlio di Ricardo, per vendicarsi di Teresa, colpevole - a suo dire - di aver dimenticato Feliciano sposando Marcelo.

Don Romulo

Anticipazioni de La Promessa: Santos trova un quaderno compromettente

Don Romulo si reca da Pia per informarla della morte di Don Gregorio e la incoraggia a uscire all'aria aperta, ora che il suo aguzzino non è più una minaccia. Intanto, il sergente Burdina scopre che la busta ritrovata accanto al corpo dell'ex maggiordomo proviene direttamente dalla tenuta, alimentando il sospetto che l'assassino si nasconda proprio tra gli abitanti de La Promessa.

Nel frattempo, Santos consegna a Petra un quaderno appartenente a Maria: al suo interno, la ragazza ha scritto una serie di racconti ispirati agli inquilini della tenuta. La governante decide di portare il manoscritto a Cruz e, leggendo tra le righe, la marchesa comprende che Maria alludeva a Manuel e Jana, e alle loro prossime nozze. A quel punto, la marchesa decide di intervenire.

Nel frattempo, Don Romulo affronta Manuel in un colloquio privato e capisce che il giovane rischia di essere sospettato dell'omicidio di Gregorio. Per proteggerlo, il maggiordomo convoca il sergente Burdina e gli confessa di essere stato lui a inviare la lettera a Gregorio. Poi, fa una rivelazione sconvolgente: Pia è ancora viva, nascosta per sottrarsi alla furia del suo ex carnefice.