God of War, il "mostro" della WWE sarà il nuovo Kratos? Braun Strowman condivide l'incontro con Amazon

Braun Strowman potrebbe essere il nuovo Kratos nella serie TV di God of War. L'ex campione WWE ha pubblicato una foto nei panni del protagonista del videogioco e, poco dopo, un pass degli Amazon Studios, facendo esplodere le speculazioni sul casting.

Le indiscrezioni sul futuro della serie TV di God of War potrebbero aver trovato un nuovo protagonista. A far impazzire i fan è stato Braun Strowman, ex superstar della WWE e campione di strongman, che nelle ultime ore ha condiviso sui social alcuni post destinati ad alimentare le voci sul possibile recasting di Kratos.

Una foto da Kratos e un messaggio che dice tutto

La produzione targata Amazon è infatti alla ricerca di un nuovo interprete del protagonista dopo l'infortunio che ha costretto Ryan Hurst ad abbandonare il ruolo. E il tempismo delle pubblicazioni di Strowman non è passato inosservato. Adam Scherr, questo il vero nome dell'ex wrestler, ha pubblicato su X un'immagine che lo ritrae con barba, trucco e costume chiaramente ispirati a Kratos. Ad accompagnare la foto c'era una didascalia piuttosto eloquente. "Mi limiterò a lasciare questa qui!!!"

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il post, accompagnato dagli hashtag #ImHim e #Kratos, ha rapidamente superato le centomila visualizzazioni, diventando virale tra gli appassionati della saga PlayStation.

Poche ore dopo, Strowman ha aggiunto un nuovo tassello alla vicenda pubblicando la fotografia di un pass visitatori degli Amazon Studios datato 15 luglio 2026. Nel badge compare chiaramente il suo nome, mentre il resto delle informazioni è stato oscurato. L'unico commento dell'ex wrestler è una serie di punti interrogativi.

Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso le speculazioni, soprattutto considerando che Amazon è al lavoro proprio sulla serie dedicata a God of War.

Il recasting di Kratos è ancora aperto

L'ipotesi arriva in un momento particolarmente delicato per la produzione. Ryan Hurst è stato costretto a lasciare il progetto dopo un grave infortunio al bicipite subito durante le riprese, obbligando Amazon a trovare un nuovo interprete del Dio della Guerra.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo le informazioni emerse nelle scorse settimane, la lavorazione dovrebbe riprendere entro la metà di ottobre. Prima dello stop erano già stati completati quattro episodi della prima stagione, composta complessivamente da dieci puntate.

Amazon ha inoltre già confermato una seconda stagione, che dovrebbe essere girata consecutivamente alla prima, portando il totale a venti episodi.

Dopo il cambio di team creativo avvenuto nell'ottobre 2024, il progetto è ora affidato allo showrunner Ronald D. Moore, che ha più volte sottolineato quale sarà il cuore della serie. "Sarà un viaggio epico, ma soprattutto un viaggio profondamente umano di due uomini che cercano di onorare la memoria della moglie di Kratos e della madre di Atreus."

Al momento Amazon non ha ancora confermato chi raccoglierà l'eredità di Ryan Hurst né se le scene già girate verranno rigirate con il nuovo protagonista oppure se il cambio di interprete entrerà in scena soltanto dagli episodi successivi.

Nel frattempo Braun Strowman continua ad alimentare il mistero. E, anche se non esiste alcuna conferma ufficiale, tra il look da Kratos e la visita agli Amazon Studios è bastato davvero poco per convincere molti fan che il suo nome sia ormai in cima alla lista dei candidati.