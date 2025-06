La Promessa anticipazioni 24 giugno: Jana affronta le accuse di Petra mentre Miguel sfida Don Alonso

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Jana combatte contro le accuse di Petra, mentre il marchesino sfida apertamente suo padre per ottenere un posto nel piano nobile per la sua amata

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina, scossa dalla scoperta del legame tra Curro e Jana, chiede una conferma definitiva in un acceso confronto.

Riassunto dell'episodio precedente

La duchessa De Carril arriva alla tenuta dopo aver saputo del licenziamento di Vera. Determinata a proteggerla, vuole allontanare Lope, che non ritiene adatto a sua figlia. Intanto, Catalina è in crisi: Pelayo ha rivelato la sua gravidanza ai marchesi, ma nessuno sa che il padre è Adriano, ormai lontano.

Manuel le promette il suo sostegno. Martina litiga con il conte Ayala, sempre più incerta sul matrimonio. Margarita, turbata, si confida con Curro, ma i due iniziano a litigare, la giovane ha scoperto da Julia che lui è fratello di Jana. Ferita dalla menzogna, affronta Curro in modo acceso.

Anticipazioni de La Promessa: Le minacce di Don Alonso noi fermano Manuel

Jana si ritrova nel mezzo di un vero e proprio scontro: Petra non perde occasione per accusarla di essere un'arrivista e insinuare che sia sempre stata l'amante di Manuel. Le parole di Petra sono pungenti, ma la ragazza cerca di mantenere la calma e di non farsi intimidire. Nel frattempo, il marchesino continua a scontrarsi con i suoi genitori.

Manuel è determinato affinché Jana lasci la zona della tenuta destinata alla servitù e si trasferisca al piano nobile, per farla sentire parte della famiglia e vicina a lui. Questa sua decisione provoca l'ira di Don Alonso, che non esita a lanciare minacce al figlio, arrivando perfino a minacciare il ripudio.

Ma il marchesino è fermo nelle sue intenzioni e non teme di rinunciare al titolo pur di stare accanto a Jana. Intanto, Martina è profondamente scossa da una scoperta che l'ha lasciata senza parole: Curro le ha nascosto che lui e Jana sono fratelli. La donna non ci sta e lo affronta con fermezza, accusandolo di non essere stato sincero e chiedendogli una conferma definitiva sulla sua parentela con Jana.