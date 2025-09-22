La Promessa anticipazioni 23 settembre: Manuel chiede aiuto a Cruz per fermare Catalina

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz chiede a Romulo perchè Leocadia è ancora viva.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia e Ricardo hanno iniziato una relazione romantica ma la serenità della coppia accende l'invidia di Petra. Infastidita dalla felicità della cameriera di Cruz, decide di colpire il maggiordomo. Grazie ad alcune rivelazioni della marchesa, Petra svela a Santos un segreto: sua madre, creduta morta, è in realtà viva, e Ricardo ha sempre nascosto questa verità al figlio.

Sconvolto, Santos affronta immediatamente il padre, accusandolo di averlo ingannato per anni. Don Ricardo, messo alle strette, confessa che la donna li ha abbandonati per fuggire con suo fratello, motivo per cui aveva scelto di tacere. Tuttavia, le continue bugie paterne spingono Santos a dubitare anche di questa versione, sospettando che dietro ci sia molto più di quanto Ricardo voglia ammettere.

Cruz e Don Romulo

La Promessa anticipazioni: Romulo spiega a Cruz perchè non ha ucciso Leocadia

Nell'ultimo episodio della soap spagnola, Petra ha rivelato a Santos che sua madre è ancora viva. Romulo, messo alle strette, confessa che la donna non è morta, ma lo ha tradito ed è fuggita senza più farsi viva. A complicare tutto, arriva alla tenuta Ana, la moglie di Don Ricardo, che racconta a suo figlio Santos una versione opposta: sostiene infatti che Ricardo le abbia sempre impedito di rivederlo e l'abbia ostacolata in ogni cosa.

Intanto, mentre Ricardo e Santos si scontrano duramente, Cruz affronta Romulo: il maggiordomo le aveva giurato di aver eseguito i suoi ordini e di aver ucciso Leocadia, che invece è viva ed è tornata a La Promessa per vendicarsi. Romulo allora si confida con la nobildonna e le spiega perché all'epoca non ha commesso l'omicidio. Nel frattempo, Manuel chiede a Cruz di intervenire con Catalina per trattenerla alla tenuta, ma la marchesa non ha alcuna intenzione di convincerla: il suo desiderio di vederla lontana da La Prom,essa sta per avverarsi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le nozze di Jana e Manuel si svolgono alla perfezione.