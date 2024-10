La Promessa anticipazioni 23 ottobre, Ayala offende Jana, Jeronimo intima a Pelayo di non sposarsi

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 23 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Curro riprende a camminare. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Simona cerca inutilmente un dialogo con Antonio

Il conte De Ayala, dopo essere arrivato alla tenuta, si rivela ben presto un uomo dalle vedute arretrate e dalla mentalità retrograda. La sua presenza inizia a creare tensioni quando, venuto a sapere che Jana ha assistito Curro durante la sua malattia, la offende pesantemente, considerandola non degna di tale compito a causa del suo ruolo di semplice cameriera. Questo suo atteggiamento non passa inosservato e trova la ferma opposizione di Catalina, che non tollera tali ingiustizie.

Nel frattempo, Curro sembra aver superato la fase critica post operatoria e riesce finalmente a rimettersi in piedi, cominciando a camminare. Tuttavia, nonostante questo miglioramento, il centro delle discussioni alla tenuta è il prossimo matrimonio tra Pelayo e Catalina. Jeronimo, ricordando l'importanza degli affari e degli accordi con Cavendish, intima al conte di non sposarsi e di concentrarsi su questioni più urgenti.

Curro si è ripreso dopo l'operazione

Simona, intanto, continua a voler parlare con suo figlio Antonio, ma Virtudes la avverte nuovamente che il giovane non ha intenzione di riallacciare i rapporti né di sentir parlare di lei. Sul fronte amoroso, i sentimenti tra Vera e Lope diventano sempre più evidenti, lasciando intuire che tra i due possa nascere qualcosa di speciale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana parla con Maria del suo rapporto con Manuel.