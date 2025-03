La Promessa, anticipazioni 23 marzo: Curro e Cruz verso una riconciliazione

La puntata de La Promessa di domenica 23 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Martina si sente debole a causa delle cure a cui è sottoposta in manicomio. Curro decide di chiarire le cose con Cruz per fare la pace. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Manuel è finalmente tornato a casa insieme a Curro. Il loro ritorno darà una bella spinta positiva a tutta la tenuta. Inoltre, Jana avrà una grossa sorpresa, la stessa di Cruz. Ma per prima cosa, dovrà trovare una soluzione per salvare Pia. Don Gregorio ha scoperto che la tomba della moglie è vuota e quindi è convinto che è ancora viva, nascosta da qualche parte. Jana e Maria hanno lasciato la tenuta con una scusa e la loro assenza, almeno per ora, non desta particolari dubbi.

Don Ricardo continua ad essere dubbioso su Virtudes, convinto che lei stia mentendo. I suoi sospetti saranno confermati quando intercetterà una conversazione della ragazza con le due cuoche. Tra Vera e Santos andrà certamente meglio e Maria Antonia andrà in cerco del sostegno di Don Lorenzo con cui parlerà delle sue pene amorose.

Anticipazioni de La Promessa: Martina è in forte difficoltà, Curro e Cruz faranno pace?

Martina continua il suo momento molto difficile, per colpa delle cure molto pesanti a cui è sottoposta. Purtroppo le sue energie sono sempre meno e sembra non avere più la capacità di reagire. Catalina invece, dopo aver passato la notte con Adriano, gli chiede di non essere più così formali tra di loro. Intanto Manuel arriva all'hangar con grande sorpresa della sorella. Curro vuole chiarire con Cruz e riportare finalmente la pace tra di loro.