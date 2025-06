La Promessa anticipazioni 23 giugno: Martina accusa Curro, Lope nel mirino della duchessa

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: la duchessa De Carril torna alla tenuta per indagare su Lope, mentre Catalina vive un momento di sconforto a causa della sua gravidanza

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina litiga con Curro perchè le ha tenuto nascosto il suo legame di sangue con Jana.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo essere uscito di prigione, dove era stato accusato dell'omicidio di Gregorio, Manuel ha deciso di vivere apertamente il suo amore con Jana. Ha comunicato ai genitori, Cruz e Don Alonso, che la ragazza non avrebbe più dormito con la servitù, ma sarebbe stata trasferita ai piani alti. Manuel non ha voluto rinunciare alle nozze con lei, scatenando la ferma opposizione dei marchesi, ma è rimasto deciso: Jana ha meritato un posto al suo fianco.

Intanto, Lope ha confessato a Simona e Candela la vera identità di Vera. La ragazza, ferita, ha rotto il fidanzamento e ha deciso di licenziarsi. Si è accordata con i maggiordomi per andarsene e la notizia è arrivata alla madre, la Duchessa di Carril. Romulo è apparso devastato in carcere: gli amici hanno deciso di agire subito.

Lope e Vera

Anticipazioni de La Promessa: Manuel promette il suo sostegno a Catalina

La duchessa De Carril si precipita alla tenuta dopo aver appreso della decisione di sua figlia Vera di licenziarsi. Determinata a proteggerla, la donna vuole tenere d'occhio Lope. La duchessa, come ha avuto modo di dire esplicitamente in passato, non approva la vicinanza del cuoco a sua figlia e intende allontanarlo.

Nel frattempo, Catalina si trova in grande difficoltà. Pelayo ha rivelato ai marchesi che la giovane è incinta, ma nessuno sospetta la verità: il padre del bambino è Adriano, il mezzadro che ha lasciato la tenuta e il paese, ignaro del fatto che Catalina stia aspettando un figlio da lui. Manuel, colpito dalla sofferenza della sorella, le promette che le starà accanto in questo momento così delicato.

Intanto, tra Martina e il conte Ayala esplode una nuova lite. La donna non è affatto convinta che sposarlo sia la scelta giusta, nonostante le pressioni familiari. Margarita, figlia di Martina, è sempre più in crisi. La marchesina si confida con Curro, ma il momento di tenerezza si trasforma ben presto in un acceso confronto: Martina lo accusa di averle mentito e di averle nascosto la verità sul suo legame con Jana. La giovane ha scoperto infatti, grazie a Julia, che Curro e la cameriera sono fratello e sorella.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel e Curro si confrontano sul periodo passato in trincea