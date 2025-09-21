La Promessa anticipazioni 22 settembre: Santos scopre il segreto che cambierà tutto

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la felicità di Pia con il maggiordomo scatena la gelosia di Petra, che decide di agire per destabilizzare Don Ricardo e la famiglia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Fin da bambino, Marcelo ha sognato un'avventura magica e ora il suo desiderio sembra avverarsi. Dopo aver trovato una mappa della tenuta, con l'aiuto di Lope, Vera e Teresa scopre un passaggio segreto nascosto dietro una porta misteriosa. I quattro amici cercano la chiave che possa svelare l'enigma nascosto nell'angolo più remoto del palazzo dei Luján.

Subito dopo le nozze, Cruz sussurra a Jana che non smetterà mai di odiarla, ma la felicità della giovane sposa e di Manuel resta intatta. I due festeggiano con la servitù, accompagnati dalle buone notizie dall'ospedale: Padre Samuel non è in pericolo e ha riportato solo la frattura di una gamba.

Ricardo Pellicer interpretato da Carlos de Austria

La Promessa anticipazioni: Don Ricardo svela anni di bugie a suo figlio Santos.

Ora che Jana si è sposata con Manuel, Petra decide di prendere di mira maggiordomo, spinta anche dall'insofferenza nel vedere la felicità di Pia, da pochi giorni legata sentimentalmente a Don Ricardo. Grazie ad alcune informazioni rivelate da Cruz, Petra racconta a Santos, figlio di Ricardo, la verità su sua madre: la donna, creduta morta da tutti, è in realtà viva, un segreto che Ricardo ha sempre nascosto, perfino a suo figlio.

Santos corre subito da suo padre per rimproverarlo delle menzogne. Messo alle strette, Don Ricardo è costretto a confessare: ha taciuto per proteggerlo, perché sua madre li ha abbandonati per fuggire con un altro uomo, il fratello di Ricardo. Abituato alle bugie del padre, Santos decide però di non credere completamente a questa versione dei fatti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Ricardo ripensa al giorno del suo matrimonio con nostalgia.