La Promessa anticipazioni 22 novembre, Manuel e Jana: l'attesa confessione

La Promessa, anticipazioni di mercoledì 22 novembre 2023: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 22 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo rapido agli eventi della puntata di martedì 21 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 21 novembre

Catalina dà a Lope i proventi della vendita di confettura e gli dice che vuole attrezzarsi per aumentare la produzione. Alonso si scusa con Martina per averle risposto male il giorno prima, Petra dice a Teresa che presto ci sarà un posto vacante come cameriera personale.

Anticipazioni del 22 novembre: Manuel fa una rivelazione a Jana

In un momento intimo, Manuel decide di confessare i suoi sentimenti a Jana prima della sua partenza per la casa dei duchi de Los Infantes. La ragazza si trasferisce momentaneamente dai duchi per aiutare i domestici a servire gli ospiti che arriveranno.

Nel nuovo episodio: Curro e Martina Organizzano un Picnic

Mentre Jana si prepara per partire per andare a casa dei duchi de Los Infantes, Curro e Martina decidono di organizzare un picnic per concedersi un momento di distrazione dopo le tensioni dei giorni precedenti.