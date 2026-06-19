La Promessa anticipazioni 20 giugno, Curro distrugge il ritratto di Cruz nella notte

Nel doppio appuntamento di domani: nella notte a Palazzo il ritratto di Cruz viene distrutto. I sospetti di Manuel verso Leocadia aumentano e il generale Fuentes interroga Don Lorenzo.

Domani, sabato 20 giugno, doppio appuntamento con La Promessa: alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. A Palazzo la tensione raggiunge il punto di rottura quando il ritratto di Cruz viene trovato completamente distrutto. Un gesto violento e carico di rabbia che sconvolge l'intera famiglia. Ben presto emerge la verità: è Curro ad averlo danneggiato, incapace di contenere il dolore e il desiderio di vendetta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina chiede scusa a Catalina, ma la contessina non intende perdonarla per averla definita una cattiva madre, ritenendo quell'insulto del tutto imperdonabile. Nel frattempo, Manuel è profondamente sconvolto e disgustato dalla presenza della tela. Per il giovane Marchese, guardare quel dipinto significa fissare negli occhi la presunta assassina della sua adorata Jana e pretende che venga rimosso immediatamente dal salone principale.

Infine, Curro, spinto da Angela, capisce che non può farsi giustizia da solo con la violenza, ma decide di agire senza perdere tempo. Il giovane invita ufficialmente a Palazzo il Generale Fuentes con un obiettivo chiaro: presentargli gli indizi raccolti per smascherare definitivamente Don Lorenzo e farlo arrestare.

Il ritratto di Cruz

La Promessa anticipazioni: Curro distrugge il quadro di Cruz!

Il clima attorno al ritratto di Cruz era diventato insostenibile. Durante la notte, l'oscurità fa da sfondo a un atto di pura violenza liberatoria: il quadro viene trovato pesantemente danneggiato, sfregiato in modo così profondo da risultare totalmente irrecuperabile.

Davanti allo sgomento generale della famiglia Curro ammette di essere stato l'autore del gesto, confessando di aver avuto un attacco di ira incontrollabile. Per nessuno a Palazzo è difficile capire le reali ragioni dietro a questo atto (la vendetta per l'omicidio di Jana). Don Alonso comprenderà perfettamente il dolore del ragazzo e deciderà di perdonare Curro.

Il Generale Fuentes interroga Lorenzo

L'arrivo del Generale Fuentes a La Promessa non è una semplice visita di cortesia. L'alto ufficiale si presenta per chiarire diverse questioni con il De La Mata e per arrestarlo ufficialmente con l'infame accusa di aver frodato l'esercito. Lorenzo non ci metterà molto a capire che dietro questo arresto c'è la regia occulta di Curro e Angela.

Tono, Enora e Manuel

Manuel sospetta che Leocadia l'abbia ingannato

Manuel comincia a sospettare seriamente che Pedro Farré e Leocadia gli stiano nascondendo qualcosa sulla telefonata degli investitori. Determinato a scoprire la verità sulla truffa delle quote, il giovane riprende le trattative con la signora, ma lo fa manifestando forti dubbi sulla reale possibilità di cederle la propria partecipazione azionaria.

Toño ed Enora si fidanzano ufficialmente

Mentre combatte per i suoi soldi, Toño ed Enora comunicano ufficialmente il loro fidanzamento a Manuel. Il Marchesino non si dimostra particolarmente felice della notizia. Maria Fernandez, Teresa e Vera mettono la pulce nell'orecchio di Simona, rivelandole i loro forti sospetti su una possibile relazione tra suo figlio Toño ed Enora. A differenza di quanto le ragazze pensassero, Simona si mostra felicissima della notizia perchè Toño, in realtà, non è sposato con Norberta ed è ufficialmente un uomo libero di rifarsi una vita.

Quando Simona proverà a chiedere spiegazioni direttamente al figlio, Toño deciderà di non sbilanciarsi, lasciando la madre con una grandissima curiosità prima del loro viaggio alla fiera di Luján. Nel frattempo, Vera si sente sempre più in bilico tra il sostegno a Lope (distrutto dal suo ruolo di lacchè) e il desiderio di ritrovare la sua vera famiglia d'origine.