La Promessa anticipazioni 22 gennaio: Simona scopre Antonio e fa una scenata

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro cerca di scoprire chi ha manomesso la sua sella

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La caduta da cavallo di Curro suscita immediati sospetti alla tenuta: un cavaliere del suo calibro non verrebbe mai disarcionato senza un motivo oscuro. Il giovane confida segretamente a Pia che la sella è stata manomessa, confermando l'ipotesi di un sabotaggio. Nonostante il pericolo, Curro sceglie la via del silenzio, rifiutando di dare spiegazioni a Don Romulo e ignorando le preoccupazioni di Manuel. Fermo nel voler scoprire da solo chi attenta alla sua vita, respinge persino il consiglio di Pia di viaggiare in auto per sicurezza.

Contemporaneamente, la servitù festeggia una vittoria inaspettata: Maria è salva. Dopo giorni di tensione, l'intervento di Padre Samuel si rivela risolutivo. Il parroco di Luján esercita la sua autorità morale su Petra, costringendo la spietata governante a ritirare il licenziamento della Fernandez. Sebbene Maria possa restare a La Promessa, il clima resta cupo: tra tentati omicidi e vendette personali, nessuno è davvero al sicuro, e la ragazza sa di dover sorvegliare ogni sua mossa per evitare nuove rappresaglie.

La Promessa anticipazioni: Il dolore di Simona e il rifiuto di Antonio

Il segreto della servitù è esploso fragorosamente. Simona ha finalmente scoperto che suo figlio Antonio vive proprio sotto lo stesso tetto, nascosto per giorni nelle stanze di Padre Samuel. La reazione della cuoca è un misto di gioia e furia cieca: si scaglia contro Lope, Vera e il parroco per averle taciuto una verità così vitale.

Tuttavia, il dolore più grande deve ancora arrivare: Antonio, consumato dalla rabbia conro sua madre, comunica ai suoi nuovi amici di non avere alcuna intenzione di incontrare la donna, troncando ogni speranza di riconciliazione. Petra, che ha assistito alla scena senza intervenire, accetta che Antonito rimanga nella stanza di Padre Samuel.

La ricerca della verità sulla morte di Jana continua

Curro prosegue la sua indagine solitaria per identificare chi abbia sabotato la sua sella nel tentativo di ucciderlo. Il valletto è convinto che dietro ci sia la stessa mano che ha avvelenato Jana e con l'aiuto di Pia è alla ricerca di prove che supportino la sua tesi. Dopo la caduta da Cavallo, Curro avverte dei dolori ma non ne parla con nessuno