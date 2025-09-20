La Promessa anticipazioni 21 settembre: Cruz minaccia Jana dopo le nozze con Manuel

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz promette a Jana che la odierà per il resto della sua vita.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana e Manuel coronano finalmente il loro sogno d'amore, superando ostacoli e la dura opposizione di Cruz. I pregiudizi della marchesa, seppur ancora presenti, cedono di fronte alla forza dei sentimenti. Tra emozione e sollievo, i due sposi celebrano le nozze circondati dall'affetto sincero degli amici, vivendo momenti intensi di gioia, condivisione e felicità.

Resta l'amaro per l'assenza di Simona, Candela e Teresa, escluse dalla cerimonia. Per colmare quel vuoto, Jana e Manuel continuano i festeggiamenti con la servitù, condividendo la felicità con quella che considera la sua seconda famiglia. Nel frattempo, Marcelo, Lope, Vera e Teresa individuano il passaggio segreto della tenuta, mentre padre Samuel è ricoverato in ospedale.

Il matrimonio tra Jana e Manuel

La Promessa anticipazioni: La servitù festeggia le nozze di Jana e Manuel

Fin da bambino, Marcelo ha sempre sognato di vivere un'avventura magica e ora sembra che quel desiderio stia per realizzarsi. Dopo aver trovato una mappa della tenuta, con l'aiuto di Lope, Vera e Teresa, il giovane cameriere scopre l'esistenza di un passaggio segreto nascosto dietro una porta misteriosa. I quattro amici sono ora alla ricerca della chiave capace di aprire la serratura e svelare l'enigma custodito nell'angolo più remoto del palazzo dei Luján.

Nel frattempo, subito dopo le nozze, Cruz si avvicina a Jana e, certa di non essere ascoltata, le sussurra con fermezza che non smetterà mai di odiarla. Eppure, la felicità della giovane sposa e di Manuel resta intatta: i due festeggiano con la servitù il loro matrimonio con serenità, sostenuti anche dalle buone notizie dall'ospedale. Padre Samuel, infatti, non è in fin di vita come temeva Maria, ma ha riportato soltanto la frattura di una gamba.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il giorno del matrimonio di Jana e Manuel è arrivato.