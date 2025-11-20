La Promessa anticipazioni 21 novembre: Cruz minaccia Ángela, ma la ragazza non arretra di un passo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana trova un nuovo indizio sul passato di sua madre.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela osserva con attenzione ogni movimento nella tenuta e non esita a mettere in guardia Martina e Curro quando avverte che qualcosa non va. Di recente ha avvertito Martina dell'arrivo sospetto di Jacobo e dell'insolita affettuosità di Cruz verso il giovane, certa che la marchesa stia tramando qualcosa contro la nipote.

Martina le ha spiegato che Jacobo, una volta che saranno sposati, gestirà il suo patrimonio e che Cruz e Alonso cercano di ingraziarselo per convincerlo a vendere le quote de La Promessa. Ma Angela non si ferma: ha avvertito anche Curro, convinta che Cruz e Lorenzo stiano organizzando alle sue spalle un matrimonio con una ricca ereditiera per salvare la tenuta. Curro era scettico, finché Angela non ha origliato una telefonata che conferma i loro piani.

Jana nella stanza segreta

La Promessa anticipazioni: Jana confida a pia cosa ha scoperto nella stanza segreta

L'attivismo di Angela all'interno della tenuta, a sostegno di Martina e Curro, rischia di mandare all'aria i piani di Alonso e Cruz. Per questo motivo la marchesa inizia a mal sopportare la presenza della figlia di Leocadia a La Promessa e decide di affrontarla direttamente. Cruz vuole farle capire che, se desidera rimanere nella tenuta, deve smetterla di ficcare il naso in faccende che non la riguardano.

Angela, scossa dal confronto, corre subito a raccontare tutto a sua madre. Ancora una volta chiede a Leocadiadi rivelarle il vero motivo per cui ha scelto di stabilirsi dai marchesi. Nonostante ciò, la ragazza non ha alcuna intenzione di dare ascolto né alle minacce di Cruz né alle pressioni di sua madre, che insiste perché torni a studiare in Svizzera. A consigliarle di non rinunciare all'istruzione del prestigioso collegio elvetico è anche Curro, sinceramente preoccupato per il suo futuro.

Nel frattempo Jana compie un passo importante nella ricostruzione del suo passato: la moglie di Manuel scopre che la stanza segreta in cui sua madre Dolores avrebbe vissuto per un certo periodo era utilizzata anche dal barone De Linaja e ne parla con Pia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e i ragazzi decidono di raccontare tutta la verità sulle difficoltà alla Promessa.