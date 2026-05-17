La Promessa anticipazioni 18 maggio Manuel scopre la truffa di Leocadia

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Le nuove nomine spaccano la famiglia Luján: Martina si sente tradita dalla cugina. Intanto, Manuel scopre che Leocadia sta scippando la sua azienda e Toño gli svela il segreto di Enora

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Prima di partire, Manuel affida a Toño la custodia dell'hangar e dei suoi motori. Tuttavia, l'assistente fa di testa sua e, per compiacere l'affascinante Enora, le permette di entrare nel laboratorio segreto per osservare i dettagli del nuovo motore aeronautico. La visita rivela una sorpresa clamorosa: la nobildonna non è solo curiosa, ma dimostra una profonda conoscenza della meccanica, proponendo soluzioni ingegnose e rivoluzionarie per migliorare le prestazioni degli aeroplani del Marchesino.

Nel frattempo, la situazione di Angela precipita. La sua minaccia di denunciare le molestie subite non scalfisce il cinismo del Capitano. Soffocata dalle pesanti pressioni congiunte della madre Leocadia e di Don Lorenzo, la ragazza si ritrova in una posizione disperata. Per non compromettere un affare economico di vitale importanza per la sua famiglia, Angela è costretta a calpestare il proprio orgoglio e la propria dignità, capitolando: chiederà ufficialmente scusa al Marchese de Andujar per lo schiaffo rifilatogli durante il party.

Martina e Catalina

La Promessa anticipazioni: Lo scontro tra Martina e Catalina

La decisione di Alonso di concedere pieni poteri ai neo-conti Adriano e Catalina inizia a produrre i suoi frutti velenosi, distruggendo il rapporto tra le due cugine. Martina è profondamente delusa e ferita dall'atteggiamento di Catalina. La ragazza scopre che la cugina ha redatto e firmato il nuovo, importantissimo contratto con i mezzadri senza interpellarla minimamente, ignorando del tutto il fatto che lei possegga ancora delle quote legittime della tenuta.

Sentendosi completamente esclusa e declassata a ospite indesiderata, Martina affronta Catalina a muso duro. L'accusa di egoismo e di averle voltato le spalle non appena ha ottenuto il titolo e il potere da Don Alonso.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Manuel si rende conto di essere stato truffato da Leocadia

Manuel fa una scoperta sconvolgente analizzando i documenti finanziari della sua attività aeronautica. Leocadia sta assumendo il controllo azionario della sua azienda, una scalata ostile e silenziosa che non era assolutamente prevista negli accordi iniziali. Manuel capisce che il party e le attenzioni della nobildonna erano solo un paravento per sottrargli il controllo dei suoi amati aeroplani.

Furioso e preoccupato per il futuro del suo progetto, Manuel corre a riferire tutto a Don Alonso. Il Marchese resta spiazzato dall'audacia finanziaria di Leocadia, ma le sue mani potrebbero essere legate dai debiti della famiglia.

Manuel scopre i progressi fatti da Toño in sua assenza

Subito dopo il confronto con il padre, Manuel viene attirato da Toño nell'hangar. Il figlio di Simona, ancora entusiasta per la visita del giorno precedente, non riesce più a tenere il segreto e vuole mostrare assolutamente al Marchesino i progressi fatti in questi giorni grazie ai consigli ricevuti da Enora.