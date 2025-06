La Promessa anticipazioni 21 giugno: Cruz e Don Alonso vogliono anticipare le nozze di Catalina

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Vera non riesce a superare il dolore per la rivelazione di Lope e decide di andarsene per sempre dalla tenuta.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana si reca in carcere per vedere Don Romulo e scopre con sgomento che le sue condizioni fisiche e mentali stanno peggiorando a causa dei maltrattamenti subiti

Santos ha ascoltato per caso una conversazione che lo ha profondamente turbato: ha scoperto che suo padre non gli ha mai raccontato la verità sulla morte della madre. Spinto da Petra, determinata ad aiutarlo a fare chiarezza sulle sue origini, Santos è andato nel suo paese d'origine in cerca di risposte.

Al suo ritorno, però, le informazioni sono frammentarie e nessuno conosce davvero i suoi genitori; non è nemmeno riuscito a trovare la tomba della madre. Santos inizia a sospettare che Don Ricardo lo abbia depistato. Nel frattempo, Manuel prende una decisione coraggiosa: vuole sposare Jana e farla vivere nella tenuta, nonostante l'opposizione di Cruz e Don Alonso. Dopo le sofferenze passate, Manuel non intende rinunciare alla sua felicità e difenderà Jana da ogni umiliazione.

Anticipazioni de La Promessa: Margarita sospetta che il Conte Ayala le stia nascondendo qualcosa

Vera, dopo che Lope ha rivelato la sua vera identità a Simona e Candela, decide di non poter perdonare il tradimento del suo fidanzato. La ragazza, inoltre, non si fida delle rassicurazioni delle due cuoche e teme che presto anche gli altri abitanti della tenuta scoprano la verità: lei è la figlia dei Duchi De Carril.

Determinata a chiudere con il passato, Vera presenta le sue dimissioni e si accorda con i maggiordomi per lasciare la tenuta non appena Petra avrà trovato una sostituta. Lope cerca di farle cambiare idea, ma ogni tentativo sembra vano: Vera è irremovibile. Nel frattempo, Margarita inizia a nutrire dubbi sul suo futuro marito.

La donna decide così di indagare sul passato sentimentale del Conte Ayala, che in passato ha avuto una relazione segreta con Petra. Da quell'unione nacque anche un figlio: il povero Feliciano, un segreto che conoscono solo i due amanti. Maria inizia a guardare Marcelo con occhi diversi, e Simona e Candela non tardano ad accorgersene.

Intanto, Cruz e Don Alonso sono sconvolti dalla gravidanza di Catalina e dalla volontà di Manuel di sposare Jana, la loro domestica. Per evitare scandali, i due ritengono che il matrimonio tra Catalina e Pelayo debba celebrarsi al più presto. Jana, dal canto suo, si reca a trovare Don Romulo in carcere e si rende conto con dolore delle terribili condizioni in cui versa: il maggiordomo è maltrattato e ciò sta compromettendo gravemente sia la sua salute fisica che mentale.