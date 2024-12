La Promessa, anticipazioni 21 dicembre: Curro cerca l’aiuto di Jana, Martina smascherata

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 21 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Salvador è demoralizzato dopo i rimproveri di Don Romulo. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

I genitori di Jimena, determinati a scoprire chi sia la donna che ha conquistato Manuel, affrontano il marchese ma lui conferma di non voler proseguire un matrimonio basato su inganni. Nel frattempo, Abel continua a incalzare Jimena affinché confessi la sua finta gravidanza. La giovane, temendo le conseguenze, lo minaccia, giurando di coinvolgerlo nel disastro se il segreto venisse svelato.

Maria confessa a Don Romulo di aver trovato e nascosto una borsa piena di denaro in soffitta, ma nega categoricamente di esserne la proprietaria. Questo scatena il rimprovero del maggiordomo e accende i sospetti tra i domestici su chi possa essere realmente il possessore dell'ingente somma di denaro.

Curro chiede consiglio a Jana dopo aver litigato con Martina

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo in difficoltà, i problemi nella consegna delle armi aumentano

Salvador, amareggiato dai severi rimproveri ricevuti da Don Romulo per gli errori commessi nel suo primo giorno di prova come primo valletto, si chiude in se stesso. Nonostante il suo impegno, sente di non essere all'altezza del ruolo e si interroga sul suo futuro alla tenuta. Maria, nel tentativo di confortarlo, lo incoraggia a non arrendersi e a dimostrare il suo valore.

Il piano di Martina, incentrato su bugie e manipolazioni per ostacolare il legame tra sua madre Margarita e il conte Ayala, viene finalmente scoperto. La marchesina si ritrova al centro delle critiche di chi, fino a quel momento, l'aveva sostenuta. La scoperta provoca una frattura tra lei e Curro, che si allontana sempre più deluso dal comportamento della ragazza.

Deluso e confuso, Curro si rivolge a Jana per cercare un modo di riavvicinarsi a Martina. La giovane accetta di aiutarlo, consigliandogli di essere onesto e sincero con la marchesina, nella speranza di ricostruire il loro rapporto ormai compromesso. Pelayo è sempre più agitato: i problemi nella consegna delle armi promesse a Cavendish rischiano di metterlo in una posizione difficile. Il giovane conte si trova a dover gestire una situazione sempre più pericolosa, tra pressioni crescenti e dubbi sul comportamento ambiguo dell'inglese.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo i litigi tra i nobili, Martina chiede a Manuel come sta.