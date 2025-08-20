La Promessa anticipazioni 21 agosto: Catalina crolla dopo l'annullamento delle nozze con Pelayo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz è furiosa perché sperava di liberarsi di Catalina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia tenta di riavvicinarsi a Ricardo, ma lui rimane fermo nel suo rifiuto: inscenare la propria morte senza informarlo è per lui un tradimento troppo grande da perdonare. Nel frattempo, Maria Fernandez, che negli ultimi giorni ha cambiato opinione sul parroco, decide di impegnarsi al fianco di Padre Samuel, dedicandosi con generosità e spirito altruista all'aiuto dei bisognosi nel rifugio.

Intanto, arriva il giorno delle nozze di Catalina: l'attesa e l'emozione di tutti si trasformano in delusione. Pelayo abbandona la sposa sull'altare, lasciandole una lettera in cui ammette di non sentirsi pronto a riconoscere un figlio che non è suo, concepito con Adriano. Pelayo se ne va, spezzando il cuore di Catalina e lasciando tutti senza parole.

Catalina vestita da sposa

Anticipazioni de La Promessa: Maria è offesa per il comportamento di Jana

Nonostante avesse promesso di portarla all'altare, Pelayo ha lasciato Catalina il giorno delle nozze, scrivendole una lettera in cui spiega di sentirsi incapace di assumersi la responsabilità della paternità del bambino che Catalina aspetta. La ragazza, vestita da sposa, scappa in camera sua per leggere insieme alla sua amata Simona la lettera che ha spezzato il suo sogno.

Quello che doveva essere il giorno più bello della vita della marchesina si è trasformato in un incubo senza fine. Nel frattempo, anche Cruz è arrabbiata, ma per motivi diversi: la marchesa sperava che le nozze potessero liberarla definitivamente da Catalina. Lorenzo, invece, continua a sorridere, perché presto Curro si sposerà con Julia.

Jana procede con le lezioni di comportamento dall'istitutrice, la signora Ros. Quando Maria entra nella stanza per servire la colazione, dopo un gesto della signora Ros, l'ex cameriera cambia atteggiamento, trattando Maria con freddezza e un po' di arroganza, proprio come le aveva chiesto Cruz. Offesa, Maria va a sfogarsi con Teresa, che cerca di convincerla che, per essere accettata dalla famiglia, Jana deve assumere questi atteggiamenti, che però servono solo a salvare le apparenze. Nel frattempo, l'intera servitù commenta sconvolta l'annullamento del matrimonio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la Signora Ros racconta alla Marchesa che Jana continua a superare tutte le prove.