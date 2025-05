La Promessa, anticipazioni 20 maggio: Don Gregorio trovato morto, Manuel rischia grosso

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: mentre Jana teme che qualcosa possa mandare all'aria il matrimonio, Curro è sconvolto dopo la scoperta dell'identità di Julia,

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 20 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: l'arrivo di Burdina mette tutti sotto pressione: Manuel nasconde un incontro compromettente con la vittima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Julia trova finalmente il coraggio di rivelare a Curro la sua vera identità: è Matilde. La giovane, con voce carica di rancore, accusa il baronetto di essere responsabile della morte di Paco, fidanzato della ragazza, morto al fronte, aprendo una ferita mai rimarginata. Intanto, Vera è al limite della sopportazione per via dei comportamenti sempre più strani della madre.

Teresa nutre dei sospetti sul comportamento di Cruz. Nel frattempo, Manuel si apre con Don Romulo e gli confida le sue preoccupazioni su Gregorio. Ma l'arrivo improvviso del sergente Burdina porta una notizia sconvolgente che lascia tutti senza parole: Don Gregorio è stato trovato morto.

Anticipazioni de La Promessa, la duchessa non lascia la tenuta: ostacoli per Vera e Lope?

La morte di Don Gregorio getta un'ombra inquietante sulla tenuta. Don Romulo si sente sotto pressione, soprattutto da quando il sergente Burdina si è stabilito alla tenuta. Ufficialmente è lì per occuparsi del corpo, ma in realtà sospetta che l'assassino si nasconda proprio tra gli abitanti della villa.

Manuel, che ha incontrato Don Gregorio poche ore prima dell'omicidio, spera con tutto se stesso che quell'incontro rimanga segreto. Teme infatti che quel dettaglio possa portarlo al centro dei sospetti. Intanto, Jana è assalita dai dubbi riguardo alle sue imminenti nozze: qualcosa le dice che potrebbe andare storto e che la sua felicità è ancora appesa a un filo. Curro, invece, è tormentato dai fantasmi del passato. La rivelazione dell'identità di Julia - in realtà Matilde, fidanzata di Paco - lo sconvolge profondamente. Paco era il giovane soldato morto al fronte, compagno d'armi sia di lui che di Manuel.

Nel frattempo, Lope si interroga sul futuro della sua relazione con Vera. Il giovane cameriere teme che le origini nobili della ragazza possano rappresentare un ostacolo alla loro felicità. A complicare la situazione, la duchessa di Carril, madre di Vera, non sembra avere alcuna intenzione di lasciare la tenuta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro si scusa con Julia per le parole dette.