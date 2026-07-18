Il killer gioca col fuoco, stasera su Rai 2: trama, cast e quanto dura il film

Stasera in TV su Rai 2 arriva una prima visione da brivido. Sabato 18 luglio alle ore 21:20, il prime time della rete si accende con il thriller Il killer gioca col fuoco (titolo originale: Playing with Fire), diretto da Alexandre Carrière. La pellicola segue la drammatica vicenda di Natalie e Loughlin, una coppia già in crisi che, dopo aver visto la propria casa quasi completamente distrutta da un incendio, si ritrova legata a Jack, il vigile del fuoco eroe della serata. Ecco la trama, il cast completo, la durata del film e tutto quello che c'è da sapere sulla prima visione.

Trama: l'incubo dietro un volto gentile

Dopo che un incendio ha quasi distrutto la loro abitazione, Natalie e Loughlin, una coppia che sta già attraversando un momento difficile, cercano di rimettere insieme i pezzi della propria vita. A soccorrerli c'è Jack, il vigile del fuoco intervenuto durante l'emergenza, che si dimostra fin da subito estremamente disponibile.

Approfittando della loro vulnerabilità e del momento di forte stress emotivo, offre alla coppia una sistemazione temporanea per il periodo dei lavori di ristrutturazione. Tuttavia, quella che sembrava generosità disinteressata si rivela ben presto una trappola psicologica. Con il passare dei giorni, il comportamento di Jack diventa sempre più ambiguo e manipolatorio.

Kirsten Comerford e Stephen Adekolu

L'uomo inizia a insinuarsi nei segreti della coppia, soffiando sul fuoco delle loro insicurezze e tentando deliberatamente di creare dissidi tra marito e moglie. Natalie inizierà a sospettare che l'incendio non sia stato un tragico incidente e che il loro 'salvatore' sia in realtà il loro peggior incubo.

Cast e curiosità sul film di Rai 2

Il triangolo di tensione è retto da Kirsten Comerford nei panni della tormentata Natalie, affiancata da Brett Geddes (Loughlin) e da Stephen Adekolu, che interpreta l'inquietante e ambiguo vigile del fuoco Jack. Il regista Alexandre Carrière è un nome noto agli appassionati del genere thriller e mystery per la televisione, specializzato nel trasformare contesti quotidiani e rassicuranti in storie ad alta tensione.

La pellicola si inserisce perfettamente nel brand Nel segno del giallo, l'appuntamento estivo fisso del sabato sera di Rai 2 che da oltre trent'anni raccoglie i migliori titoli thriller e noir internazionali, spesso trasmessi in prima visione assoluta per l'Italia e destinati alla televisione.

Dove vedere Il killer gioca col fuoco in tv e in streaming e durata

Il film, diretto da Alexandre Carrière, andrà in onda stasera 18 luglio, su Rai 2 in prima serata alle 21:10 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Il killer gioca col fuoco ha una durata di circa 85 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 proseguirà con il programma Racconti Criminali - 343 Giorni all'inferno: Sequestro Barbara Piattelli.