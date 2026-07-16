La Traviata su Rai 3 dall'Arena di Verona: il capolavoro di Verdi nella produzione ispirata al Moulin Rouge

Una nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, firmata dal regista scozzese Paul Curran e realizzata in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi: questo lo spettacolo che andrà in onda stasera su Rai 3 dalle 21:15 fino alla mezzanotte in punto. Proposta da Rai Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura, l'opera viene trasmessa dall'Arena di Verona con la conduzione di Cristina Capotondi e Alessandro Preziosi.

Per il suo debutto nella location più prestigiosa, Curran ha deciso di ambientare il capolavoro verdiano nella Parigi della Belle Époque, tra i locali e la vita notturna di Montmartre, nel periodo in cui il Moulin Rouge divenne simbolo della città. Pur spostando l'azione agli inizi del Novecento, la regia resta fedele alla drammaturgia originale, valorizzando il contrasto tra lo sfarzo del cabaret e la solitudine dei protagonisti.

L'Orchestra e il Coro dell'Arena di Verona sono diretti da Michele Spotti, mentre il cast vede Martina Russomanno nel ruolo di Violetta, Yusif Eyvazov in quello di Alfredo e Amartushin Enkhbat nei panni di Giorgio Germont. La regia televisiva è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo.

"La storia di Violetta sembra ancora attuale", spiega il regista Paul Curran. "È una donna giudicata dalla stessa società che dipende da lei: ammirata in pubblico, ma privata della dignità nella vita privata. La Parigi della Belle Époque, con il suo glamour, il cabaret e le profonde disuguaglianze sociali, riflette perfettamente il mondo emotivo de La Traviata".

La storia de La Traviata

L'opera racconta la tragica storia d'amore tra la cortigiana Violetta Valéry e il giovane Alfredo Germont. Dopo essersi conosciuti durante una festa, i due si innamorano e scelgono di vivere insieme lontano da Parigi. Per sostenere la loro nuova vita, Violetta vende i propri beni e si indebita.

La serenità viene però spezzata dall'arrivo di Giorgio Germont, padre di Alfredo, che convince Violetta a lasciare il figlio per salvare l'onore della famiglia e il futuro matrimonio della figlia. La donna accetta il sacrificio senza rivelarne il motivo ad Alfredo.

Credendosi tradito, Alfredo la umilia pubblicamente durante una festa. Solo in seguito scoprirà la verità e correrà da lei per chiederle perdono. Ma Violetta, ormai consumata dalla tisi, è in fin di vita. I due riescono a ritrovarsi solo per pochi istanti, prima che la donna muoia, suggellando uno dei finali più celebri e commoventi della storia dell'opera.

Un capolavoro che continua a parlare al presente

Ispirata al romanzo La signora delle camelie di Alexandre Dumas figlio, a sua volta basato sulla vicenda reale di Alphonsine Plessis, La Traviata debuttò nel 1853. Dopo un iniziale insuccesso, l'opera si impose rapidamente come uno dei maggiori capolavori di Giuseppe Verdi e ancora oggi è tra i titoli più rappresentati al mondo.

La nuova produzione dell'Arena di Verona è il risultato di un imponente lavoro che ha coinvolto centinaia di tecnici, artigiani e maestranze tra scenografie, costumi, trasporti e allestimenti, confermando la spettacolarità di uno degli appuntamenti più attesi del Festival lirico veronese.