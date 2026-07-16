Paolo Belli, parla la testimone dopo l’incidente mortale: "Era disperato"

La donna che abita davanti al luogo dell'incidente ha raccontato a La Vita in Diretta gli attimi dopo lo scontro tra la bicicletta di Paolo Belli e Alessandro Magnani, descrivendo lo stato di choc del cantante.

Emergono nuovi dettagli sull'incidente costato la vita ad Alessandro Magnani, il 41enne travolto dalla bicicletta di Paolo Belli in Emilia-Romagna. Una testimone ha raccontato a La Vita in Diretta gli attimi successivi allo schianto e la reazione del cantante, apparso profondamente sconvolto.

La testimonianza dopo l'incidente di Paolo Belli

La tragedia si è consumata lunedì 13 luglio nelle campagne della Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola Emilia. Paolo Belli, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con il 41enne Alessandro Magnani, che stava rientrando verso la propria auto dopo aver effettuato una consegna di lavoro. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni, dove è morto il giorno successivo. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso le indagini e gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un possibile malore accusato dalla vittima prima dell'impatto.

Nelle ultime ore, durante La Vita in Diretta, è arrivata anche la testimonianza di Antonella, la donna che abita proprio di fronte al luogo dell'incidente. La testimone ha raccontato che Paolo Belli si è fermato immediatamente per prestare soccorso al 41enne, apparendo profondamente sconvolto.

"Sentivo delle urla, Belli che diceva all'uomo di non dormire e stare sveglio. Si vedeva che era grave. Cercavamo di tenerlo vigile finché non sono arrivati i soccorsi", ha raccontato la donna ai microfoni del programma di Rai 1.

Antonella ha riferito anche le parole che il cantante le avrebbe confidato subito dopo l'impatto: "Ha detto che era arrivato fuori all'improvviso, come un fulmine. Tornando indietro velocemente si vede che c'è stato l'impatto. Era disperato, la persona a terra non riusciva a dire niente".

Subito dopo Paolo Belli, che ha riportato soltanto lievi traumi fisici, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Guastalla soprattutto per lo stato di choc conseguente all'incidente. Le dichiarazioni della testimone confermano il forte trauma dell'artista nei minuti successivi all'incidente, quando ai dottori, secondo quanto riportato, avrebbe continuato a chiedere informazioni sulle condizioni dell'uomo investito: "Fatemi sapere come sta quell'uomo. Come posso sapere qualcosa sulle sue condizioni?"

Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle autorità locali per chiarire con esattezza la dinamica che ha portato alla morte di Alessandro Magnani, gli inquirenti hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso: le ipotesi sono due: trauma cranico o malore.