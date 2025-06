La Promessa anticipazioni 20 giugno: Manuel sfida Cruz e Alonso per amore di Jana

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos torna sconvolto dal viaggio alla ricerca delle sue radici, pronto ad affrontare Don Ricardo.

Riassunto dell'episodio precedente

I rapporti tra Catalina e Pelayo si incrinano quando lei gli confessa di essere incinta di Adriano, il giovane mezzadro partito per la Spagna, ignaro della gravidanza. Ferita e decisa a proteggere il suo segreto, Catalina caccia Pelayo, lasciando tutti senza parole. È il conte a rompere il silenzio, rivelando alla famiglia de Luján la verità: Catalina aspetta un bambino.

Messa alle strette, la marchesina è costretta ad ammettere tutto. Pelayo, per proteggerla, decide di fingere di essere il padre del nascituro. Intanto, Manuel scopre che la merenda organizzata da Jacobo è saltata, con grande delusione. Vera, furiosa con Lope per aver rivelato la sua identità, decide di lasciarlo. Marcelo, invece, riesce finalmente a farsi accettare.

Manu Imizcoz interpreta Santos

Anticipazioni de La Promessa: Jana si ritrova al centro di una battaglia familiare

Nei giorni scorsi, Santos ha ascoltato per caso una conversazione che lo ha profondamente turbato: ha scoperto che suo padre non gli ha mai raccontato la verità sulla morte della madre. Spinto da Petra, determinata ad aiutarlo a fare chiarezza sulle sue origini, il ragazzo ha deciso di recarsi nel suo paese d'origine per cercare risposte.

Dopo qualche giorno, Santos fa ritorno, ma le informazioni raccolte sono frammentarie. Nessuno sembra conoscere realmente i suoi genitori e, con grande dolore, non è riuscito nemmeno a trovare la tomba della madre. Confidandosi con Petra, Santos inizia a sospettare che Don Ricardo lo abbia deliberatamente depistato, mentendo sulle sue vere origini.

Nel frattempo, Manuel prende una decisione coraggiosa. Nonostante Cruz abbia cercato in tutti i modi di impedirgli di realizzare il suo sogno d'amore, il giovane marchesino è più determinato che mai. Comunica ai suoi genitori di voler vivere la sua vita con Jana, di amarla profondamente e di volerla accanto a sé, al punto da desiderare che si trasferisca nei piani nobili della tenuta.

Manuel ribadisce la sua intenzione di sposarla e afferma con fermezza che non intende rinunciare alla sua felicità, non dopo tutto quello che ha sofferto durante il matrimonio con Jimena. Le reazioni di Don Alonso e Cruz sono furiose, ma il ragazzo non si lascia intimidire: non permetterà più a nessuno, nemmeno alla sua stessa famiglia, di umiliare Jana come è accaduto quando lui era ingiustamente detenuto in cella.