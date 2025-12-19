La Promessa anticipazioni 20 dicembre: Jana migliora, Curro corre dal medico...ma potrebbe essere troppo tardi

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro scopre il suo amore per Angela.

Nonostante le rassicurazioni del medico, le condizioni di Jana restano critiche e suscitano forte preoccupazione. Manuel veglia su di lei senza sosta, sperando in un segnale di miglioramento, e proprio così scopre che Jana stringe un bottone appartenente a una vestaglia di Cruz. Intanto alla tenuta arriva la Guardia Civile.

Pur combattuto e angosciato, Manuel consegna il bottone al sergente Burdina, consapevole dell'importanza della prova. Cruz viene subito isolata in una stanza del palazzo e subisce l'umiliazione di essere ammanettata. Le indagini proseguono con decisione: Burdina ordina ai suoi uomini di perquisire l'intero palazzo alla ricerca dell'arma del delitto, partendo dalla stanza di Cruz. Manuel, però, continua a sperare nell'innocenza della madre.

La Promessa anticipazioni: Cruz si dichiara innocente, ma Alonso non le crede

Jana continua a lottare tra la vita e la morte. Al suo fianco, oltre a Manuel, c'è anche Curro, anch'egli angosciato per le sorti della sorella. Con lui c'è Angela, la figlia di Leocadia, che gli promette il suo sostegno. Ormai la ragazza è diventata un punto di riferimento per Curro, che recentemente ha visto il suo nome sui giornali quando è stata rivelata la verità sulle sue origini.

Nel frattempo, l'angoscia di Manuel cresce: sua madre è chiusa a chiave e ammanettata in una stanza, sospettata di aver tentato di uccidere Jana e il suo bambino, mentre la Guardia Civica è a un passo dallo scoprire l'arma con cui si è tentato di assassinare la moglie del marchesino. Cruz continua a dichiararsi innocente, ma anche Don Alonso dubita delle sue parole.

In questo clima di tensione, anche la servitù è spaccata: Maria piange e prega per le sorti della sua amica, mentre Petra chiede al capitano Burdina di non permettere a nessuno di lasciare la tenuta, convinta dell'innocenza di Cruz. Mentre Curro parla con Jana e le confida come si stia innamorando di Angela, lei dà segni di ripresa. Curro corre subito a chiamare il dottore.