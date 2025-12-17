La Promessa anticipazioni 18 dicembre, Curro: un giornale rivela la sua vera identità. Alonso non ha scelte

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana giace sul suo letto e Manuel veglia su di lei senza distogliere lo sguardo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana viene colpita da un colpo di pistola, provocando il caos ai piani alti della tenuta, mentre nei locali della servitù la notizia non è ancora giunta. È Angela a informare Pia, Lope, Simona e Candela dell'accaduto, lasciandoli sconvolti e preoccupati per la sorte della giovane, a cui sono tutti profondamente legati.

Tra ipotesi e domande su chi possa averle voluto fare del male, arriva Petra che, con freddezza, afferma che Jana se la sia cercata. Le sue parole scatenano la furia di Simona, che perde il controllo e la aggredisce. Intanto Romulo informa Maria, che vorrebbe raggiungere Jana, ma viene fermata e invitata a tornare nella sua stanza a pregare. Maria segue il consiglio e viene raggiunta da Padre Samuel, che cerca di consolarla. La donna lo supplica di restare nella tenuta per affrontare insieme questo momento difficile.

Jana sul letto con Manuel al suo fianco

La Promessa anticipazioni: Le condizioni di Jana migliorano leggermente, ma la tensione resta alta

Manuel ha portato sua moglie dal pavimento, dove l'ha trovata ferita, sul suo letto, qui è stata visitata dal medico, convocato alla tenuta da Curro. Le condizioni di Jana mostrano un lieve miglioramento e una piccola speranza si accende in Manuel, che non si è mai allontanato dal suo fianco. Il dottore appare ottimista: Jana potrebbe sopravvivere al colpo di pistola che l'ha ferita, così come il bambino che porta in grembo. Jana e suo figlio stanno lottando con tutte le loro forze per non abbandonare Manuel.

Ma proprio quando tutti tirano un sospiro di sollievo, una nuova notizia appare sui giornali, pronta a sconvolgere il palazzo dei marchesi di Luján. Qualcuno ha parlato con un giornalista, molto probabilmente Leocadia, e ha rivelato le origini di Curro. Il ragazzo, messo di fronte alla verità, è costretto a confessare: lui è il figlio di Don Alonso e dell'ex cameriera Dolores, e quindi è il fratello di Jana.

La rivelazione lascia tutti scioccati, compresi Catalina e Manuel, che scoprono di avere un fratello. Per Don Alonso la situazione si complica ulteriormente: la pubblicazione della notizia sul giornale provocherà l'ira dei reali e dell'aristocrazia. Per lui l'unica via d'uscita, seppur dolorosa, sembra essere una sola: dovrà ripudiare Curro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Romulo e Ricardo parlano della situazione della servitù alla Promessa