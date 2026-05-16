La Promessa anticipazioni 17 maggio: Enora sorprende Toño con il suo talento geniale

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: approfittando dell'assenza di Manuel, Toño apre le porte del laboratorio a Enora, che lo stupisce con la sua intelligenza. Intanto, Angela capitola davanti al ricatto della famiglia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il party per Adriano e Catalina si rivela un successo: grazie alla guida di Don Romulo, deciso a chiudere la sua carriera a testa alta nonostante l'ostilità di Petra. Al termine della festa, Don Alonso spiazza tutti nominando Adriano e Catalina direttori con pieni poteri sulla tenuta, ignorando i diritti e le quote di Martina. Nel frattempo, la tensione esplode nei corridoi. Angela viene importunata dal Marchese de Andujar e lo colpisce per difendersi.

Lorenzo va su tutte le furie e le ordina di andare a supplicare il suo perdono, ma Angela affronta il Capitano e lo gela: se i suoi amici insisteranno, denuncerà tutti pubblicamente. Sul fronte servitù, Petra vieta ai domestici di assentarsi per le nozze di Romulo ed Emilia. Per tutta risposta, la coppia decide di celebrare il matrimonio direttamente a La Promessa. Infine, Samuel, terrorizzato, implora Petra di non rivelare a nessuno la sua relazione segreta con Maria Fernandez.

Enora Mendez è interpretata da Sara Font

La Promessa anticipazioni: Enora si rivela un genio della meccanica

Prima di partire, Manuel ha affidato a Toño la custodia assoluta dell'hangar e dei motori. Tuttavia, il giovane assistente decide di fare di testa sua e di accontentare Enora, l'affascinante e misteriosa ragazza che il Marchesino ha conosciuto al party dei Conti. Sfruttando la temporanea assenza del capo, Toño permette a Enora di entrare nel santuario di Manuel e di osservare da vicino, nei minimi dettagli, i complessi lavori di costruzione del nuovo motore aeronautico.

Quella che doveva essere una semplice visita di cortesia si trasforma in una sorpresa clamorosa. Enora non è solo una nobildonna curiosa: dimostra fin da subito di possedere un talento straordinario e una profonda conoscenza della meccanica. La giovane inizia a proporre delle soluzioni ingegnose e rivoluzionarie per migliorare la potenza e le prestazioni degli aeroplani di Manuel.

Lorenzo e Angela

Angela costretta a chiedere scusa al Marchese de Andujar

Angela si trova in una posizione disperata. La sua coraggiosa minaccia di denunciare gli amici di Lorenzo non ha scalfito il cinismo dei suoi aguzzini. Al contrario, la ragazza si ritrova letteralmente soffocata dalle pressioni congiunte di sua madre Leocadia e di Don Lorenzo.

Per non distruggere un affare economico di vitale importanza per la sua famiglia, Angela è costretta a mettere da parte l'orgoglio e la dignità. La giovane capitola e chiede ufficialmente scusa al Marchese de Andujar per lo schiaffo rifilatogli durante la festa.