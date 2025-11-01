La Promessa anticipazioni 2 novembre: Curro indaga su Jacobo per proteggere Martina

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria confida il suo amore per Padre Samuel a Catalina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Ricardo e Ana hanno condiviso molti anni di matrimonio e dall'unione è nato Santos, oggi adulto e impegnato con il padre nella gestione della tenuta di famiglia. Tuttavia, il loro legame è ormai distrutto: Ana, infatti, li aveva abbandonati per fuggire con un altro uomo, e Ricardo aveva raccontato al figlio che la madre era morta. Quando Santos ha scoperto la verità, si è sentito tradito e ha deciso di allontanarsi dal padre.

Dopo anni di silenzio, Ana ritorna improvvisamente alla tenuta, Ricardo non vuole vederla, ancora segnato dal rancore, ma Santos lo invita ad ascoltare almeno le spiegazioni della donna. Con l'aiuto di Petra, Ricardo accetta di incontrare Ana. Nel frattempo, Leocadia chiede a Cruz di convincere Angela, tramite Curro, a tornare in Svizzera per riprendere gli studi, mentre Alonso valuta la vendita di metà dei terreni per risanare i conti del marchesato ma Manuel e Catalina sono contari.

Jana Expósito interpretata da Ana Garcés

La Promessa anticipazioni: Jana rischia di essere scoperta da Cruz nella stanza segreta

Dopo l'arrivo di Ana alla tenuta, Santos ha deciso di chiedere a suo padre di confrontarsi con lei, nonostante in un primo momento avesse scelto di evitarla. Ana, infatti, è la donna che anni prima lo aveva abbandonato per un altro uomo. Tuttavia, il faccia a faccia non ha avuto l'esito sperato: Ricardo non ha accettato le sue scuse né le sue giustificazioni, lasciando Ana profondamente delusa.

Nel frattempo, Martina è fidanzata con Jacobo Monteclaro, il giovane arrivato alla tenuta insieme a lei. Jacobo ha saputo conquistare rapidamente la simpatia del resto della famiglia, ma non quella di Curro. Quest'ultimo, mosso dalla gelosia e da un forte senso di protezione nei confronti di Martina, cerca di farla ragionare e di spingerla a conoscere meglio Jacobo prima di prendere decisioni affrettate.

Intanto, Jana ha aperto la porta che si trova all'interno della stanza segreta negli appartamenti di Cruz. Mentre la giovane esplora il luogo misterioso, Cruz rientra all'improvviso. Jana, sentendo la voce della marchesa, si spaventa e fa cadere una lampada, rischiando così di essere scoperta. Infine, Maria confida a Catalina la sua storia d'amore con Padre Samuel e di come lui si sia allontanato dopo il bacio scambiato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: per salvare la tenuta, il Marchese decide di vendere alcuni terreni.