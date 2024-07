La Promessa anticipazioni 2 luglio: Margarita fa un giuramento contro Cruz, Abel non si arrende

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 2 luglio alle 15:40 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata:Romulo sostiene Pia sull'orlo di un esaurimento nervoso. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 2 luglio: L'accusa di Margherita

La notizia della morte di Fernando sconvolge tutti gli abitanti de La Promessa. Jana incontra Manuel nell'hangar e cerca di consolarlo, i due si abbracciano, ma arriva Abel che li vede e non si dà per vinto. Lope e Simona preparano da mangiare per la veglia notturna di Fernando, ma Margarita accusa i marchesi di aver causato la morte del marito e decide che alla veglia debbano partecipare solo i familiari.

Subito dopo, Margarita fissa il funerale del marito per l'indomani. La servitù resta perplessa per la fretta, ma Romulo rispetta la volontà della vedova. Antonio, promesso sposo di Marina, deve essere avvisato dell'evento luttuoso, nonostante il diniego di Margarita. Per questo, Alonso chiede a Cruz di trovare un modo per informare il ragazzo.

Il conflitto tra Martina e suo padre

Poco prima della morte di Fernando, l'uomo aveva avuto una forte discussione con sua figlia, innamorata di Cruz, che aveva contestato la decisione dei genitori di farla sposare con Antonio, il futuro duca. Martina, scossa dal dolore, racconta questo episodio a Catalina, sentendosi in colpa per le cose cattive dette a suo padre.

Martina si sente in colpa per la morte di suo padre

Nel frattempo, nella tenuta si parla anche della proposta di matrimonio fatta da Ortega a Candela. Quest'ultima non riesce a decidersi e chiede aiuto a Simona, che è pronta a sostenerla qualunque cosa decida. Pia, sopraffatta dagli ultimi eventi, mostra segni di esaurimento nervoso e Romulo si dimostra estremamente compassionevole. Nel corso della veglia funebre, Margarita, davanti al capezzale del marito, giura che si vendicherà di Cruz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Manuel si confida con Jana e le parla del dolore provocato dalla morte di Fernando.