La Promessa anticipazioni 2 giugno: Romulo protegge Jana da Cruz, Petra plasma Santos

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Romulo si muove per salvaguardare Jana dalle minacce e dalle ritorsioni della marchesa.

La Promessa torna su Rete 4 domani, lunedì 2 giugno alle 19:40. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Marcelo cerca il perdono di Teresa dopo un nuovo errore, ma lei rifiuta di ascoltarlo. Intanto, il piano di Petra e Santos contro di lui continua a funzionare.

Riassunto dell'episodio precedente

Amalia ora sa che che Vera non più con sé il denaro rubato e affronta Lope dicendogli che lui non è all'altezza di Vera e che lei presto lo capirà e lo lascerà. Nel frattempo, Julia confida a Martina che è arrivata a La Promessa perchè vuole che Curro le racconti cosa sia accaduto davvero a Paco prima di morire.

Intanto, Cruz è riuscita a impedire il matrimonio tra Jana e Manuel grazie al manoscritto datole da Petra e Santos, ma non si sente ancora soddisfatta. Con la complicità di Don Alonso, la marchesa vuole separarli definitivamente. Per riuscirci, minaccia di cacciare dalla tenuta chiunque osi parlare della relazione tra i due innamorati.

Xavi Lock interpreta Santos

Anticipazioni de La Promessa: Petra insegna a Santos come manipolare i nobili

La lontananza di Salvador comincia a pesare su Maria. La cameriera appare ogni giorno più triste e, dopo aver scoperto di essere stata indirettamente la causa delle mancate nozze di Manuel e Jana, si sente sopraffatta dagli eventi. Jana, consapevole del momento difficile che sta attraversando la sua amica, cerca di confortarla e starle vicino.

Nel frattempo, la complicità tra Petra e Santos si fa sempre più evidente. Petra si considera la mentore del figlio di Don Romulo e cerca di insegnargli le sue tecniche di manipolazione, spiegandogli che non è tanto il denaro dei nobili a fare la differenza, quanto la capacità di farli sentire in debito, per poi manovrarli a proprio vantaggio.

Intanto, Romulo teme che la marchesa possa vendicarsi di Jana ora che ha scoperto la sua relazione con Manuel. Per questo, chiede al giovane di proteggere la ragazza da eventuali ritorsioni di Cruz. Nel frattempo, Marcelo vorrebbe parlare con Teresa per confessarle un nuovo errore, ma lei si rifiuta di ascoltarlo. Il piano orchestrato da Santos e Petra per screditare Marcelo, intanto, procede senza intoppi.