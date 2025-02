La Promessa, anticipazioni 2 febbraio: Cruz e Lorenzo vogliono mandare Catalina in manicomio

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 2 febbraio su Rete 4 alle 19.40: non arriva nessuna notizia di Manuel e Curro, cresce l'ansia tra i Luján. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz vuole riunire tutta la famiglia per il suo compleanno ma Catalina rifiuta categoricamente e solo l'intervento di Margarita potrebbe farle cambiare idea. Ma Catalina non metterà più piede a La Promessa finché Cruz non le avrà chiesto scusa per aver aiutato Don Lorenzo a sottrarle il controllo del commercio delle marmellate.

Petra assume il ruolo di nuova governante.Pia retrocessa a semplice domestica, deve sopportare umiliazioni continue. Simona e sua figlia Virtudes hanno un acceso litigio. Devastata dalla partenza di Manuel per la guerra, Cruz trova un colpevole su cui sfogare la sua rabbia: Curro. Martina, sempre più preoccupata per il cugino, cerca di farle cambiare idea, ma la marchesa è irremovibile.

Cruz e Manuel sono in guerra ma non si hanno notizie di loro

Anticipazioni de La Promessa:

Una lettera proveniente dal fronte arriva alla tenuta e informa la famiglia Luján che né Manuel né Curro risultano tra i caduti in battaglia. Tuttavia, invece di rassicurare i marchesi, questa notizia non fa che aumentare l'angoscia. La loro sorte rimane incerta, e l'assenza di aggiornamenti concreti li getta in un profondo stato di preoccupazione.

Il maggiordomo Don Romulo si confida con Don Alonso, esprimendo il suo timore per Catalina. L'uomo ha scoperto che Cruz e Don Lorenzo stanno tramando qualcosa di terribile alle sue spalle: vogliono farla rinchiudere in un manicomio. Determinato a non lasciare che questo accada, Don Romulo cerca un modo per aiutare la marchesina prima che sia troppo tardi.

Simona rivela a Candela di essere profondamente addolorata per la situazione con sua figlia Virtudes. Il loro rapporto, già incrinato, sembra ormai irrecuperabile. La donna non sa più come riavvicinarsi a lei e teme di averla persa per sempre. Salvador, notando la sofferenza dell'amico Lope, lo incoraggia a voltare pagina e a dimenticare Vera.

Simona è in rottura con sua figlia Virtudes

È ormai evidente che la ragazza è innamorata di Santos, e continuare a sperare in un cambiamento non farà altro che ferirlo ulteriormente. Nel frattempo, Petra approfitta del suo nuovo ruolo di governante per prendersela con Pia. L'ex governante è sempre più oppressa dalla sua ex sottoposta, che non perde occasione per umiliarla. Ma il peggio deve ancora arrivare: una visita inaspettata e inquietante minaccia di peggiorare ulteriormente la sua situazione.