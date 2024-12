La Promessa, anticipazioni 2 dicembre: Jimena torna alla tenuta, Lorenzo ha la meglio su Pelayo

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 2 dicembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Salvador e Maria sono più innamorati che mai. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Le conversazioni segrete tra Curro e Alonso svelano dettagli cruciali sul legame tra Dolores e il marchese, e Jana, decisa a scoprire di più, chiede al fratello di farla partecipare alla prossima conversazione, consapevole del rischio di essere scoperta. Nel frattempo, Cruz ordina a Petra di strappare l'abito da sposa di Catalina per dimostrare il suo potere.

Ayala spinge la domestica a obbedire per non destare sospetti sulla marchesa, i due vogliono incastrarla per la morte di Feliciano. Pelayo propone a Catalina di accettare Lorenzo come socio nelle marmellate, ma la mossa nasconde rischi che potrebbero compromettere la sua fiducia. Infine, Maria è felicissima quando Salvador organizza una cena romantica a sorpresa per lei.

Jimena torna finalmente alla tenuta, ma la sua visita, seppure di breve durata, non passa inosservata. Il suo ritorno è accompagnato da un'atmosfera tesa, con tutti che si chiedono se la sua presenza cambierà nuovamente le dinamiche della tenuta. La tensione cresce, ma non tra Maria e Salvador. Dopo che quest'ultimo ha organizzato una cena romantica per la sua fidanzata, i dissapori degli ultimi giorni sembrano essere superati.

Catalina, dopo una riflessione, accetta la proposta di Pelayo di accogliere Lorenzo nell'attività delle marmellate. Sebbene ci siano molte ombre sul passato e sul futuro dell'impresa, Catalina sembra disposta a credere nelle potenzialità della proposta, fidandosi del suo futuro marito. Tuttavia, la ragazza non sa che il Capitanoa ha ricattato Pelayo dopo aver scoperto il traffico d'armi che si cela dietro l'attività imprenditoriale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria continua ad essere arrabbiata con Salvador perchè è geloso dell'amicizia tra lei e Lope.