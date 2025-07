La Promessa anticipazioni 19 luglio: Martina scopre l’alleanza segreta tra Don Lorenzo e Ayala

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: la duchessa torna alla tenuta e mette in chiaro a Don Lorenzo che deve allontanarsi da sua figlia.

Riassunto dell'episodio precedente:

José Juan, fratello di Paco - commilitone di Manuel e Curro morto in guerra per mano di un soldato tedesco durante una sosta voluta dal Barone de Linaja - arriva alla tenuta con un obiettivo preciso: far sposare Curro e Julia, una sorta di riparazione simbolica per il mancato matrimonio tra Paco e Julia. José Juan si mostra subito minaccioso, pronto a usare le maniere forti pur di ottenere ciò che vuole.

Nel frattempo, Manuel è al verde dopo aver corrotto Burdina per liberare Don Romulo. Jana rifiuta le condizioni imposte dai marchesi, acutizzando la tensione nella coppia. Cruz, vedendo l'allontanamento tra i giovani, confessa a Don Alonso che la loro storia è finita. Alonso è inflessibile e rifiuta di reintegrare Pia. Don Romulo si dimette in segno di protesta. Teresa riceve buone notizie da Ricardo: non rivelerà a nessuno la sua parentela con Marcelo.

Anticipazioni de La Promessa: l'alleanza tra Don Lorenzo e Ayala preoccupa Martina

La duchessa di Carril fa ritorno alla tenuta e ordina a il Capitano di mantenersi lontano da sua figlia, avvertendo anche Vera del pericolo rappresentato da quell'uomo spietato che non ha esitato a ricattarla. Don Lorenzo, infatti, conoscendo il segreto della nobildonna, l'ha costretta a diffondere false voci su una presunta infedeltà di Alonso, con l'intento di ferire Cruz.

Martina è sempre più turbata dall'inaspettata complicità tra Don Lorenzo e Ayala. Il Conte, determinato a ottenere l'appoggio di De La Mata, ha infatti deciso di ricattarlo: se non si schiererà dalla sua parte quando Alonso cercherà di cacciarlo dalla tenuta, rivelerà segreti scottanti sulla morte di sua moglie. L'improvviso avvicinamento tra i due insospettisce Martina, che sceglie di affrontare Don Lorenzo a viso aperto per scoprire cosa si cela dietro quella pericolosa alleanza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro è preoccupato per gli sbagli fatti con Julia e ne parla con Jana.