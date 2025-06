La Promessa anticipazioni 19 giugno: Pelayo svela ai marchesi il segreto di Catalina, Vera vuole lasciare Lope

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Vera non riesce a perdonare Lope e decide di lasciare la tenuta

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: un annuncio inatteso scuote la famiglia de Luján: Pelayo rivela che Catalina è incinta.

Dopo la confessione di Romulo, Burdina è certo di avere prove sufficienti per incastrare il maggiordomo per l'omicidio di Gregorio e si prepara ad accusarlo ufficialmente. Intanto Vera, ferita dal tradimento di Lope, si lascia sfuggire la sua vera identità con Simona e Candela, che le promettono di mantenere il segreto, ma la ragazza teme di essere scoperta.

Con il ritorno di Pia, la marchesa Cruz ne vieta il reintegro a La Promessa. Don Ricardo, però, cerca di convincere Alonso a ignorare la volontà della donna e riassumerla. Nel frattempo Teresa e Marcello eliminano ogni copia del giornale con la foto del ragazzo, fingendosi ancora marito e moglie per proteggere il loro segreto: in realtà sono fratelli.

I rapporti tra Catalina e Pelayo si sono incrinati dopo che la marchesina gli ha confessato di aspettare un bambino da Adriano, il giovane mezzadro che ormai da tempo ha lasciato la tenuta e la Spagna, ignaro della gravidanza. Ferita e decisa a proteggere il suo segreto, Catalina caccia Pelayo di casa, lasciando tutti senza parole. La giovane non fornisce spiegazioni sul gesto, alimentando confusione e sospetti.

È invece il conte Pelayo a rompere il silenzio, confessando alla famiglia de Luján che Catalina è incinta. Messa con le spalle al muro, la marchesina è costretta ad ammettere pubblicamente la verità. Inaspettatamente, Pelayo decide di restarle accanto e, per evitare lo scandalo, si offre di fingere di essere lui il padre del bambino.

Intanto, Manuel scopre con disappunto che la merenda organizzata dal suo amico Jacobo è stata annullata. Una notizia che lo amareggia, soprattutto perché lui e Martina si erano impegnati a fondo per preparare Jana a quell'evento speciale, arrivando persino a farle indossare un elegante abito di Leonor.

Nel frattempo, Lope cerca disperatamente di farsi perdonare da Vera, ma la giovane è furiosa. Il fatto che lui abbia rivelato a Candela e Simona la sua vera identità l'ha messa in pericolo, e ora Vera è determinata a lasciare la tenuta e a chiudere definitivamente ogni rapporto con lui. Non riesce proprio a concedergli il suo perdono. In mezzo a tante tensioni, Marcelo inizia finalmente a riscattarsi. Dopo settimane di errori e malintesi, l'uomo comincia a integrarsi nel gruppo e a conquistare la fiducia dei colleghi, dimostrando impegno e buona volontà.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona cerca di aiutare e sostenere Catalina nei momenti di difficoltà.