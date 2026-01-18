La Promessa anticipazioni 19 gennaio: Jacobo sfida Curro ma cade da cavallo e perde i sensi

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Antonio rischia di scoprire l'inganno organizzato da Padre Samuel e Lope

La servitù si schiera compatta per proteggere Maria dalle mire di Petra, decisa a licenziarla approfittando del suo momento di fragilità. Oltre al sostegno dei maggiordomi e dei colleghi, Vera e Teresa tentano la carta della disperazione coinvolgendo Padre Samuel, sperando che la sua influenza possa placare la spietata governante.

Curro e Pia indagano sulla morte di Jana. Il valletto, sospettando che l'assassino sia interno al palazzo, vede nel decesso del Dottor Gamarra la conferma di un complotto: il medico sapeva troppo ed è stato probabilmente avvelenato. Nel frattempo, Catalina gela Adriano: nonostante l'uomo sia pronto a sposarla per amore dei gemelli, lei rifiuta categoricamente il matrimonio riparatore. Il clima di tensione nella tenuta viene però scosso da un evento improvviso: il tanto atteso ritorno di Manuel, che riappare a Palazzo ponendo fine all'angoscia di Don Alonso.

Antonio interpretato da Álvaro Quintana

La Promessa anticipazioni: Il castello di bugie attorno ad Antonio

La permanenza segreta di Antonio a Palazzo sta per trasformarsi in un disastro. Dopo essere stato salvato da Lope e Padre Samuel, il giovane è stato nascosto nelle stanze del prete con la complicità di Vera. Per evitare che il ragazzo fuggisse ancora una volta lontano da sua madre Simona, i tre gli hanno fatto credere di trovarsi in una sicura casa parrocchiale. Tuttavia, l'inganno ha le ore contate: i rumori della tenuta, le voci familiari e i troppi dettagli che non tornano stanno portando Antonio a un passo dalla verità. Se scoprisse di essere a pochi metri da sua madre, la sua reazione potrebbe essere imprevedibile e devastante.

Incidente al picnic: La caduta di Jacobo

Mentre la servitù nasconde i propri segreti, i nobili si godono una giornata all'aperto organizzata da Curro, nel suo nuovo e ingrato ruolo di valletto di Don Lorenzo. L'atmosfera conviviale è però avvelenata dalla gelosia di Jacobo, ossessionato dall'evidente intesa che ancora lega Martina al suo amico ex baronetto. Per umiliare Curro e dimostrare la propria superiorità, Jacobo lo sfida a una spericolata corsa a cavallo. Ma il piano gli si ritorce contro: durante la gara, Jacobo perde il controllo del destriero, cade rovinosamente a terra e perde i sensi, scatenando il panico tra gli invitati.

La vendetta di Lorenzo

Anziché soccorrere il ferito o placare gli animi, Don Lorenzo vede nell'incidente l'occasione perfetta per sferrare il suo attacco. Furioso per il protagonismo involontario del ragazzo, il Capitano decide di sfidare personalmente Curro in una gara a cavallo. Non è una semplice competizione sportiva, ma un atto di pura crudeltà: Lorenzo vuole distruggere pubblicamente la dignità del giovane, certo che Curro non possa competere con la sua abilità militare.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Il valletto si ritrova così con le spalle al muro: vincere significherebbe scatenare l'ira del suo padrone, perdere significherebbe accettare l'ennesima umiliazione davanti a tutti. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Donna Pia chiede a Curro il perchè è tornato alla tenuta a lavorare come lacchè.