La Promessa anticipazioni 19 dicembre, Manuel trova le prove: è Cruz che ha sparato a Jana

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: un bottone nella mano di Jana inchioda Cruz

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel trova sua moglie Jana ferita e la porta a letto, dove il medico, convocato da Curro, constata un lieve miglioramento. Jana e il bambino che porta in grembo lottano per sopravvivere, e Manuel non si allontana dal suo fianco. L'ottimismo del dottore accende una piccola speranza. Tuttavia, la tranquillità dura poco: i giornali rivelano le origini di Curro, probabilmente divulgate da Leocadia.

Costretto a confessare, Curro ammette di essere figlio di Don Alonso e dell'ex cameriera Dolores, quindi fratello di Jana. La scoperta sconvolge tutti, incluso Manuel, mentre per Don Alonso la rivelazione pubblica mette a rischio la sua posizione con i reali e l'aristocrazia. L'unica soluzione, seppur dolorosa, sembra essere il ripudio di Curro.

Jana sul letto con Manuel al suo fianco

La Promessa anticipazioni: Cruz è isolata e ammanettata

Nonostante le rassicurazioni del dottore, le condizioni di Jana continuano a destare preoccupazione. Manuel non riesce a staccarle gli occhi di dosso, nella speranza di cogliere un segnale del suo miglioramento. Grazie a questa attenzione, però, il marchesino scopre qualcosa di fondamentale: in una delle due mani Jana stringe ancora un bottone che appartiene a una delle vestaglie di Cruz.

Nel frattempo, alla tenuta è arrivata la Guardia Civile e, nonostante le preoccupazioni per l'evolversi delle indagini, Manuel consegna il bottone al sergente Burdina. La prova sembra troppo importante per essere trascurata, e Cruz viene immediatamente messa in isolamento in una delle stanze del palazzo. Subisce un ulteriore affronto: Burdina le mette le manette ai polsi.

Ora la Guardia Civile deve trovare l'arma del tentato onmicidio, e per questo il sergente Burdina ordina ai suoi uomini di mettere a soqquadro il palazzo, iniziando proprio dalla stanza della principale indiziata: Cruz. Manuel, nel frattempo, spera nell'innocenza della madre, non riesce a credere che Cruz odi Jana al punto di tentare di ammazzarla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana e Manuel parlano del loro futuro e si scambiano atti d'amore.