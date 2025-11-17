La Promessa anticipazioni 18 novembre: Catalina sfida Don Alonso e protegge la sua eredità

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jacobo arriva alla tenuta per convincere Martina a vendere.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo aver intercettato il telegramma di Lorenzo destinato a Cruz, Angela rivela a Curro i suoi sospetti: secondo lei, Lorenzo, Cruz e la Marchesa starebbero tramando un matrimonio combinato alle sue spalle. Curro, però, è scettico e chiede prove concrete per un'accusa così seria. Angela insiste, spiegando di aver origliato una conversazione tra Cruz e Lorenzo e di aver letto il telegramma, ma Curro ritiene che ciò non basti.

Cruz continua a manifestare un marcato astio nei confronti di Jana aggravato dall'arrivo di Ramona a La Promessa. La Marchesa, decisa a mantenere il controllo assoluto della situazione prende la ferma decisione di impedire alla nuora di accogliere l'ex cameriera a palazzo, alzando un muro per non permettere che Ramona possa rivelare segreti custoditi a lungo.

La Promessa anticipazioni: Jacobo si schiererà con Martina o si alleerà con i marchesi?

Dopo il malore accusato nelle settimane precedenti, Catalina ha scoperto di essere incinta di due gemelli e che la sua gravidanza è a rischio. Da quel giorno è costretta a riposarsi, ma i problemi economici della tenuta non possono lasciarla indifferente. La marchesina è convinta che ampliare le coltivazioni sia la soluzione ideale, mentre Don Alonso, al contrario, vuole vendere una parte delle terre per sanare i debiti e ottenere la liquidità necessaria a sostenere le spese quotidiane del palazzo dei marchesi di Luján.

Don Alonso, per raggiungere il suo scopo, cerca di sfruttare le debolezze di Martina. Prima lui e Cruz hanno tentato di ingannarla, ma la giovane è stata messa in guardia da Ángela. Successivamente, hanno fatto arrivare alla tenuta Jacobo, il nuovo fidanzato di Martina. Il piano è chiaro: il ragazzo deve convincere Martina a vendere le terre oppure sposarla al più presto; come marito e procuratore, infatti, potrebbe poi decidere di venderle. Adesso che Jacobo è arrivato alla tenuta, resta da vedere quali saranno le prossime mosse degli altri protagonisti di questa intricata vicenda.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la madre di Santos complotta contro Donna Petra per escluderla dalla vita del figlio.