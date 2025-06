La Promessa anticipazioni 18 giugno: Burdina deciso a incastrare Romulo per l’omicidio di Gregorio

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Dopo che Romulo si è autoaccusato, Budina ritiene di avere in mano le prove necessarie per incastrarlo per la morte di Gregorio.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Pia viene definitivamente esclusa dal servizio su ordine di Cruz, Don Ricardo prova a far cambiare idea ad Alonso.

Riassunto dell'episodio precedente

Julia scopre una verità scioccante: Jana e Curro sono fratelli, ma solo pochi alla tenuta ne sono a conoscenza. Martina resta profondamente colpita da questa rivelazione, chiedendosi come ciò sia possibile e perché Curro non le abbia mai raccontato nulla. Nonostante lo sconvolgimento, Martina dimostra il suo affetto per Jana aiutandola in un momento delicato.

Manuel ha infatti invitato la sua fidanzata a una colazione esclusiva organizzata da un caro amico, ma la ragazza è preoccupata perché non possiede un abito adatto. Martina e Manuel le prestano un elegante vestito appartenuto a Leonor. Jana può così partecipare con serenità. Intanto, Margarita è angosciata: il matrimonio con il conte Ayala si avvicina, ma lei è piena di dubbi e teme di non riuscire a tirarsi indietro senza causare scandali.

Teresa interpretata da Andrea del Río

Anticipazioni de La Promessa: Teresa e Marcello agiscono nell'ombra per proteggere la loro vera identità.

Dopo la confessione di Romulo, ora Burdina - che era stato costretto a scarcerare Manuel, il suo primo sospettato - è convinto di avere raccolto prove sufficienti per ottenere la condanna del maggiordomo per l'omicidio di Gregorio ed è pronto ad accusarlo formalmente.

Nel frattempo, Vera ha scoperto che Lope l'ha tradita. Parlando con Simona e Candela, la ragazza si è lasciata sfuggire la sua identità. Nonostante le due cuoche le abbiano promesso di mantenere il segreto, Vera è profondamente delusa e vive nella paura di essere scoperta.

Con il ritorno di Pia, la marchesa ha vietato categoricamente a Petra e a chiunque altro di reintegrarla nello staff de La Promesa. Ora Don Ricardo cerca di convincere Alonso a non dare ascolto a Cruz e a riassumere la povera Pia.

Intanto Teresa e Marcello hanno iniziato a distruggere tutte le copie del giornale in cui compariva la foto del ragazzo, cosa che metteva in pericolo il loro segreto. I due si fingono marito e moglie, ma in realtà sono fratello e sorella. Ora che ogni copia è stata eliminata, il loro segreto, per il momento, è salvo.

lNella clip caricata su Mediaset Infinity: la Marchesa si arrabbia con il marito per via del suo piano di liberarsi di Jana.