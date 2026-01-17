La Promessa, anticipazioni 18 gennaio: Manuel riappare, Catalina rifiuta Adriano

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre il Palazzo accoglie il ritorno del suo erede, nei sotterranei si combatte una battaglia disperata per la giustizia e la sopravvivenza.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Maria è al limite: il trauma per Jana e il crollo psicologico ne compromettono il lavoro. Nonostante l'accanimento di Leocadia, che spinge Petra al licenziamento, Don Romulo e Don Ricardo le concedono un'ultima possibilità, imponendole un ultimatum di assoluta efficienza. A complicare il quadro, Pia mette in guardia Maria su Ana, sospettando che la donna la stia usando solo per riavvicinarsi al marito.

Parallelamente, il segreto di Antonio vacilla. Vera scopre che Lope e Padre Samuel nascondono il giovane nella stanza del prete, mentendogli sulla sua reale posizione per proteggerlo ed evitare che fugga di nuovo. Nonostante l'alto rischio di un incontro accidentale con la madre Simona, Vera decide di diventare complice del piano per il bene del ragazzo. Tra intrighi di potere e verità nascoste, il destino di Maria e la segretezza della permanenza di Antonio restano appesi a un filo.

Teresa Villamil è interpretata da Andrea del Río

La Promessa anticipazioni: Una barriera umana per Maria Fernandez

La servitù de La Promessa si è trasformata in una vera e propria trincea per difendere Maria. Petra, sfruttando il dolore della ragazza per la perdita di Jana, è determinata a sferrare il colpo di grazia con il licenziamento. Tuttavia, la sua decisione non passa inosservata e provoca una reazione compatta all'interno della tenuta, dove le tensioni aumentano di ora in ora.

Maria, infatti, non è affatto sola in questa battaglia. Al suo fianco si schierano Don Romulo e Don Ricardo, ma anche Lope, Vera e Teresa, pronti a fare scudo contro l'ingiustizia. Proprio Teresa e Vera tentano l'ultima carta possibile: rivolgersi a Padre Samuel. Le due cameriere confidano che l'autorità morale del sacerdote possa incrinare la spietata risolutezza di Petra e offrire a Maria una possibilità concreta di salvezza e di futuro.

Caccia all'assassino di Jana: Il sospetto di Curro

L'indagine segreta di Curro e Pia entra nel vivo. L'ex baronetto, nonostante la sua umiliante divisa da valletto, è più lucido che mai: è convinto che l'assassino di Jana non sia un estraneo, ma qualcuno che vive e respira tra le mura della tenuta. Per Curro, la misteriosa morte del Dottor Gamarra è la prova definitiva: il medico è stato ucciso perché sapeva troppo. Il cerchio si stringe attorno all'ipotesi dell'avvelenamento, portando Curro a scrutare con sospetto ogni ospite e ogni membro della famiglia.

Curro interpretato da Xavi Lock

Il rifiuto di Catalina e il ritorno di Manuel

La situazione sentimentale di Catalina giunge a un punto di rottura. Adriano, ora consapevole di essere il padre dei gemelli, ha fatto il passo ufficiale: è pronto a sposarla e ad assumersi le proprie responsabilità di padre e marito. Ma la risposta della marchesina è un gelido rifiuto.

Manuel De Luján interpretato da Arturo García Sancho

Catalina non ha alcuna intenzione di legarsi a lui, preferendo la solitudine a un matrimonio riparatore. Mentre il conflitto tra i due si inasprisce, Don Alonso riceve finalmente la notizia che tanto aspettava. Dopo giorni di angosciosa assenza che avevano fatto temere il peggio, Manuel fa il suo improvviso ritorno a La Promessa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina parla con Simona della sua gravidanza e di come sta ultimamente dopo la partenza di Manuel.