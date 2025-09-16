La Promessa anticipazioni 17 settembre: Manuel teme di perdere Jana e prende una decisione

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manue teme che Jana possa fuggire di nuovo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana e Manuel sono vicinissimi a realizzare il loro sogno d'amore e a sposarsi. Contro ogni aspettativa, il marchesino sceglie Jana, una giovane cameriera della tenuta, seguendo il cuore e non le convenzioni sociali. Tuttavia, la Marchesa Cruz continua a tramare nell'ombra per impedire le nozze.

Jana desidera che tutta la servitù partecipi al ricevimento nuziale, mentre Cruz si oppone fermamente, ritenendo inaccettabile mescolare domestici e nobili in una cerimonia tanto prestigiosa. Tra amore e conflitti, il futuro dei due innamorati appare intenso e complicato. È chiaro che la Marchesa non si arrenderà facilmente.

La Promessa anticipazioni, Manuel prende posizione: vuole la servitù al matrimonio

Nonostante la ferma opposizione di Cruz, Jana non vuole sentire ragioni: tutta la servitù parteciperà al suo matrimonio. Questa volta Manuel la sostiene pubblicamente, schierandosi anche contro la madre. Il marchese teme che Jana possa fuggire di nuovo e, questa volta, per sempre. Perderla, anche solo per poco, lo ha scosso più di quanto si sarebbe aspettato.

La questione mette nuovamente in crisi i rapporti tra Manuel e i suoi genitori. Alonso, contrario alle nozze, questa volta sembra più arrendevole. Il marchese sembra essersi convinto che suo figlio non farà mai un passo indietro e teme che il giovane possa mettere in pratica una minaccia formulata tempo fa: rinunciare al titolo pur di sposare Jana.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina intende allontanarsi e scrive alla zia Clara per chiedere di accoglierla a casa sua.