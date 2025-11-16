La Promessa anticipazioni 17 novembre: Cruz impedisce il ritorno di Ramona alla tenuta e scatena l'ira di Jana

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela cerca di convincere Curro della congiura contro di lui.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La situazione alla tenuta dei marchesi de Luján peggiora rapidamente a causa della crisi economica, senza soluzioni immediate. Il marchese vorrebbe vendere metà delle terre, mentre Catalina punta ad ampliare le coltivazioni, creando uno stallo che aggrava la fame tra le servitù. In questo clima teso, María cerca di incoraggiare tutti a non perdere la speranza.

Santos desidera la riconciliazione dei genitori. Una piccola speranza arriva da Ana, che trova lavoro in una panetteria, segnando per Santos un possibile cambiamento nella famiglia. Intanto Ángela avverte Curro, appena tornato con Ramona, di un complotto: Cruz e Lorenzo tramano per farlo sposare con una ricca ereditiera e salvare le finanze della tenuta. Curro rimane sconvolto dall'idea di essere manipolato così spietatamente.

Angela è interpretata da Marta Costa

La Promessa anticipazioni: la marchesa non vuole che Ramona varchi la soglia della tenuta

Dopo aver intercettato il telegramma di Lorenzo destinato a Cruz, Angela si sente in dovere di rivelare i suoi sospetti più inquietanti a Curro. Gli confida che, a suo parere, Lorenzo e la Marchesa stiano segretamente cospirando per organizzare un matrimonio combinato per lui, senza che Curro ne sia a conoscenza.

Curro, tuttavia, si dimostra incredulo e mette fortemente in dubbio le parole di Angela, chiedendole con quale prova possa avanzare un'accusa così grave. Angela ribadisce di aver origliato una conversazione cruciale tra Cruz e Lorenzo e di aver letto il telegramma, ma Curro non ritiene queste prove sufficienti. Sentendosi ferita dalla sua diffidenza, Angela decide di non insistere oltre e si ritira, convinta che il tempo le darà inevitabilmente ragione.

Nel frattempo, a palazzo, l'atmosfera si fa più tesa. Cruz continua a manifestare un marcato astio nei confronti di Jana. La situazione è destinata a peggiorare con un nuovo sviluppo: il ritorno di Ramona a La Promessa. La Marchesa, decisa a mantenere il controllo assoluto della situazione e temendo le conseguenze della presenza di Ramona, usa immediatamente il suo potere. Prende la ferma decisione di impedire alla nuora di accogliere l'ex cameriera a palazzo, alzando un muro per non permettere che Ramona possa destabilizzare l'ordine o rivelare segreti custoditi a lungo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Angela parlano del futuro della Promessa e Martina capisce cosa fare.