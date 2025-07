La Promessa anticipazioni 17 luglio: la verità di Pelayo distrugge Catalina, Romulo lascia la tenuta

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova, e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Romulo si dimette, José Juan fa il suo ingresso e Catalina viene ferita dalle parole inaspettate di Pelayo sul bambino che ha in grembo.

Riassunto dell'episodio precedente:

Il marchese Alonso esprime chiaramente ad Ayala il suo disappunto per la sua permanenza alla tenuta, sottolineando come nessuno desideri la sua presenza. Margarita, la donna che avrebbe dovuto sposare, è ormai lontana e decisa a non tornare. In tale contesto, Alonso non vede più motivi per ospitare il conte, ma con apparente magnanimità gli concede ancora un po' di tempo, lasciando però intendere che la sua partenza è imminente.

Intanto Teresa, disperata, supplica Don Ricardo di non rivelare a Don Romulo che lei e Marcelo non sono realmente sposati. Il maggiordomo, però, rifiuta di mentire. Le difficoltà per i due fratelli aumentano. Intanto, la duchessa di Carril, ricattata da Don Lorenzo, diffonde false voci su Don Alonso. Il vero scopo dell'uomo? Distruggere Cruz e destabilizzare la tenuta.

José Juan (Jorge Pobes)

Anticipazioni de La Promessa: alla tenuta arriva José Juan, fratello di Paco

Don Alonso comunica a Romulo che non può riassumere Pia. Il ritorno della donna al Palazzo è stato fortemente osteggiato da Cruz e Petra. Deluso dalla decisione del padrone, il maggiordomo - appena rientrato alla tenuta dopo aver trascorso diverse settimane in prigione - prende una decisione drastica: presenta le sue dimissioni.

Nel frattempo, a La Promessa arriva un nuovo personaggio: si tratta di José Juan, il fratello di Paco. Le ragioni della sua visita restano per ora avvolte nel mistero. Intanto, Pelayo decide di liberarsi da un peso che lo tormenta e fa una sconvolgente confessione a Catalina: ammette di aver sperato che lei perdesse il bambino che porta in grembo, perché sa che non è suo figlio.

Catalina rimane scioccata e profondamente ferita; non immaginava che l'uomo che voleva sposare potesse nutrire sentimenti tanto crudeli. Come se non bastasse, la marchesina si trova a dover affrontare anche sua cugina Martina, alla quale nega con fermezza le voci - ascoltate di nascosto - sulla vera paternità del bambino in arrivo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il Conte de Ayala ricatta Lorenzo perché' si schieri dalla sua parte