La Promessa anticipazioni 17 giugno: Julia scopre il legame segreto tra Jana e Curro

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Margarita è divorata dai dubbi sul matrimonio, mentre Martina aiuta Jana a prepararsi per una giornata importante

La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Julia viene a conoscenza del legame di sangue tra Jana e Curro e racconta tutto a Martina.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel torna in carcere da uomo libero per far visita a Don Romulo, il maggiordomo che ha confessato l'omicidio di Gregorio. Durante l'incontro, nota il duro trattamento riservato all'uomo e, una volta tornato alla tenuta, lo racconta a Jana. Le propone anche di accompagnarlo a una merenda organizzata da Jacobo.

La ragazza teme il giudizio degli amici di Manuel per via delle sue origini. Intanto, il giovane De Luján pensa a come ottenere la scarcerazione di Don Romulo. Nel frattempo, Ayala comunica a Margarita la data del matrimonio, mentre Don Ricardo rimprovera Petra per la scarsa pulizia nella camera del conte.

Julia Valdés interpretata da Victoria Lago

Anticipazioni de La Promessa: Manuel presta a Jana un abito di Leonor

Julia ha fatto una scoperta sconvolgente riguardo a una verità che, alla tenuta, è nota solo a pochissimi: Jana e Curro sono fratello e sorella. La notizia lascia Martina profondamente turbata. La ragazza si interroga su come sia possibile una cosa del genere e si chiede perché il suo fidanzato non le abbia mai confidato nulla.

Nonostante lo shock iniziale, Martina non esita ad aiutare Jana quando ne ha bisogno. Manuel, infatti, ha invitato l'ex cameriera a una prestigiosa colazione organizzata da uno dei suoi più cari amici. Jana, consapevole di non avere un abito adatto all'occasione, teme di fare brutta figura davanti agli ospiti. A quel punto, Manuel e Martina decidono di prestarle un elegante vestito appartenuto a Leonor, che si rivela perfetto per l'evento.

Nel frattempo, Margarita è sempre più tormentata. Manca pochissimo al suo matrimonio con il conte Ayala, ma i dubbi non le danno tregua. La donna non è affatto convinta di volerlo sposare, ma si sente intrappolata: i preparativi sono ormai troppo avanti per potersi tirare indietro senza sollevare uno scandalo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ayala è stressato per la preparazione del matrimonio.